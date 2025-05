Jota Jordi alerta sobre els àrbitres de l'Inter - Barça: 'Què...'

El reconegut col·laborador televisiu i declarat culé, Jota Jordi, ha encès les alarmes hores abans del crucial enfrontament entre Inter de Milà i FC Barcelona corresponent a la tornada de les semifinals de la Champions League 2025. En un polèmic missatge publicat a les seves xarxes socials, Jota Jordi ha assenyalat amb preocupació la designació arbitral, destacant especialment la presència de dos col·legiats amb antecedents controvertits en partits previs del Barça.

Marciniak, assenyalat per "madridista reconegut"

En primer lloc, Jota Jordi ha recordat que l'àrbitre principal de l'enfrontament, el polonès Szymon Marciniak, va ser protagonista recentment d'una polèmica viral després de difondre's una imatge seva en un vestidor amb un necesser del Real Madrid. Aquesta fotografia va generar gran controvèrsia i especulacions sobre les seves preferències futbolístiques.

Marciniak és un col·legiat de gran experiència internacional, havent dirigit importants partits com la final del Mundial de Qatar 2022 i la final de la Champions League 2023. Pel que fa als seus antecedents amb el FC Barcelona, ha arbitrat cinc partits previs amb resultats dispars: destaca una victòria blaugrana per 5-1 davant l'Olympique de Lió el 2019, però també ha dirigit partits que van deixar males sensacions entre els culés, com les derrotes per 4-0 davant el PSG i 3-0 contra la Juventus a la temporada 2016-17. Cal recordar que també és el col·legiat que va anul·lar el penal polèmic de Julián Álvarez davant el Real Madrid en l'actual edició de 'la Orejona'.

| Twitter

Van Boekel, el fantasma del Giuseppe Meazza

A més, Jota Jordi ha destacat la presència a la Sala VOR de l'àrbitre Pol van Boekel, la intervenció del qual durant un partit de la temporada 2022-23 continua generant polèmica entre l'afició culé. En aquell enfrontament, disputat també al Giuseppe Meazza davant l'Inter, el Barça va caure derrotat per 1-0 amb un gol de Çalhanoglu. Més enllà del resultat, van quedar en la memòria culé decisions molt discutibles, com una mà de Dumfries dins de l'àrea interista que no va ser sancionada com a penal o una dura entrada del mateix Çalhanoglu que podria haver suposat una expulsió clara.

Aquestes accions mai van ser revisades per Van Boekel a la Sala VOR, cosa que per a molts seguidors blaugranes va suposar un clar perjudici arbitral. El Barça va acabar caient eliminat de la fase de grups de la Champions League aquella temporada, un fet encara molt present entre els seus seguidors. Després, com a tercer de grup, va passar a jugar l'Europa League i no van poder superar el Manchester United als setzens.

Infantino afegeix més llenya al foc

Per si això fos poc, Jordi va recordar també la recent confessió de Gianni Infantino, president de la FIFA, qui va reconèixer públicament ser seguidor de l'Inter de Milà, només dos dies abans del partit clau entre ambdós conjunts. Aquest detall ha afegit una major tensió prèvia al duel, alimentant encara més les teories conspiratives i el sentiment de preocupació al voltant de l'arbitratge del partit.

A més de Marciniak i Van Boekel, l'equip arbitral per a aquest decisiu partit estarà compost pels assistents Tomaz Klancnik i Andraz Kovacic, amb Rade Obrenovic exercint les funcions de quart àrbitre. La polèmica ja està servida abans fins i tot que rodi la pilota a San Siro, i el missatge de Jota Jordi reflecteix la inquietud que envolta l'entorn culé: "Què difícil serà. Però com sempre… contra tot i contra tots!".