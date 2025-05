Mateu Lahoz ho té clar amb el penal no xiulat a Lamine Yamal i enfonsa la UEFA

La tornada de les semifinals de Champions entre l'Inter de Milà i el Barça (4-3) va ser un d'aquells partits que quedaran gravats no només pel marcador, sinó per l'enorme controvèrsia arbitral. El Barça va fregar l'èpica a San Siro, però a més dels gols i la pròrroga, el xoc va estar marcat per una acció que ha incendiat el debat a tota Europa: el penal no concedit a Lamine Yamal.

El penal que ho podia canviar tot

Corria el minut 68 quan Lamine Yamal, en una gran jugada individual, va encarar Henrikh Mkhitaryan. El jove del Barça va rebre un primer contacte fora de l'àrea, però va mantenir l'equilibri i va continuar avançant. Dins de l'àrea, un altre defensor interista el va tornar a impactar, provocant la seva caiguda.

L'àrbitre polonès Szymon Marciniak va assenyalar penal en primera instància. No obstant això, després de la revisió del VAR, es va determinar que el contacte va ser fora de l'àrea i es va canviar la decisió a tir lliure.

Lahoz entra en escena: la seva anàlisi desmunta la decisió

Mateu Lahoz, ja retirat de l'arbitratge, ha revisat la jugada i ha ofert una anàlisi que està donant molt que parlar. "Aquesta és, oi? Ell interpreta clarament que és dins", va començar dient Lahoz, assenyalant que tant Marciniak com el seu assistent van interpretar inicialment que el penal era correcte.

"Més enllà, aquí tenim un contacte. No sabem si és suficient o no, però també tenim molt clar que posteriorment hi ha un segon contacte que ja és dins", va explicar Lahoz. Aquí rau la clau: l'exàrbitre destaca que el primer toc no fa caure Yamal. És el segon contacte, dins de l'àrea, el que realment el fa caure.

Crítica al VAR i a l'àrbitre

Lahoz va qüestionar l'actuació de l'equip arbitral i del VAR. "Per què l'àrbitre principal no va al monitor i amb humilitat torna a discernir quin dels dos contactes produeix la caiguda?", va plantejar.

A més, va afegir que el gest de Marciniak amb la seva mà, indicant "per poc", demostrava la seva incertesa. "Ell no ho sap. Li ho està dient el company del VAR, però aquest company, que és holandès, no té certesa de quin dels contactes per a l'àrbitre és el que provoca la caiguda". Segons Lahoz, això és precisament per al que va ser creat el VAR: "L'eina ha de ser per al futbol, no només per a l'arbitratge".

Què hauria canviat?

Si el penal s'hagués mantingut, el Barça hauria tingut una oportunitat d'or per avançar-se i posar el 3-2 al marcador, cosa que hauria canviat el rumb de l'eliminatòria. Amb Lewandowski al camp, les possibilitats d'anotar des dels onze metres eren elevades.

El canvi de decisió no només va frustrar l'equip i l'afició blaugrana, sinó que també ha reobert l'etern debat sobre la interpretació de les jugades a l'àrea i el paper del VAR.

Després del partit, diversos jugadors i el tècnic Hansi Flick van mostrar el seu desconcert. "No entenc com no es va revisar bé aquesta jugada. Ens jugàvem una final de Champions", va dir Lewandowski. Per la seva banda, Joan Laporta va anunciar que el club demanarà explicacions formals a la UEFA.

El més important: Lahoz confirma que el penal era clar

La valoració final de Mateo Lahoz va ser contundent: el contacte que va fer caure Lamine Yamal va ser el segon, ja dins de l'àrea, per la qual cosa el penal s'hauria d'haver mantingut. La no revisió al monitor per part de l'àrbitre principal i la falta de claredat del VAR van deixar el Barça sense una oportunitat que podria haver canviat el destí de l'eliminatòria.