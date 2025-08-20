Jota Jordi resumeix el primer partit de la temporada del Real Madrid: 'Que...'

El Real Madrid va obrir LaLiga 2025/26 amb victòria al Santiago Bernabéu davant Osasuna per 1-0. L’únic gol de l’enfrontament el va marcar Kylian Mbappé des del punt de penal, en una acció que ha generat múltiples interpretacions. La jugada, juntament amb una expulsió als minuts finals, ha estat més que suficient per convertir el debut blanc en tema central del debat futbolístic a Espanya.
El penal assenyalat sobre Mbappé i la vermella a Abel Bretones han alimentat discussions entre aficionats, periodistes i directius. I un dels comentaris més virals va arribar des de les xarxes socials de Jota Jordi.
El missatge crític de Jota Jordi després de l’enfrontament
El tertulià de El Chiringuito va llançar un missatge contundent al seu compte de Twitter: “Primer partit i ja guanyen de penal que no és… Que difícil serà aquest any”. La seva publicació va aconseguir milers d’interaccions en poques hores, reflectint l’eco que generen aquestes decisions arbitrals polèmiques quan afecten el Real Madrid.
La postura de Jota Jordi no va sorprendre l’audiència que segueix habitualment les seves intervencions televisives, on sol mostrar-se crític amb el club blanc. Tanmateix, el debat no es va limitar al seu comentari. Altres protagonistes també van donar la seva opinió després del xoc.
El penal sobre Mbappé, la jugada decisiva del partit
L’acció clau es va produir al minut 50, quan Mbappé va caure dins l’àrea després d’un contacte amb Juan Cruz. El col·legiat no va dubtar a assenyalar el punt de penal, tot i que les imatges van oferir una lectura menys clara.
Hi va haver contacte del defensor d’Osasuna, encara que no semblava prou contundent per provocar la caiguda. De fet, a la repetició es pot apreciar una possible trepitjada prèvia del mateix Mbappé sobre Cruz abans de la caiguda. La interpretació de l’àrbitre va ser determinant i Mbappé no va fallar des dels onze metres, atorgant els tres punts al Real Madrid en la seva estrena a la lliga.
El president d’Osasuna aporta una altra visió
Després del partit, el president d’Osasuna va comparèixer a El Chiringuito i va sorprendre amb una valoració oposada a la de Jota Jordi. Va reconèixer que per a ell la jugada sí que era penal, acceptant la decisió arbitral. Les seves declaracions van contrastar amb l’enuig de gran part de l’afició vermella, que es va sentir perjudicada en un partit que havia competit amb serietat fins aquell moment. També el tècnic, Alessio Lisci, va criticar l’acció.
La segona gran controvèrsia va arribar als instants finals, quan l’àrbitre va expulsar Abel Bretones per un suposat cop de colze. L’acció va ser revisada i va deixar molts dubtes, ja que alguns van entendre que el contacte no justificava la targeta vermella. Osasuna va acabar amb deu jugadors i sense capacitat de buscar l’empat al tram final.
El Real Madrid suma tres punts a l’inici de LaLiga, però ho fa envoltat de polèmica arbitral. Mentre Xabi Alonso va destacar l’esforç dels seus jugadors, el focus mediàtic continua posat en el penal a Mbappé i en l’expulsió de Bretones. El missatge de Jota Jordi reflecteix la tensió amb què es perceben aquest tipus de decisions, que segurament continuaran marcant el pols mediàtic durant tota la temporada.