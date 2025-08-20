Jota Jordi resume el primer partido de la temporada del Real Madrid: 'Que...'

El Real Madrid abrió LaLiga 2025/26 con victoria en el Santiago Bernabéu ante Osasuna por 1-0. El único tanto del encuentro lo marcó Kylian Mbappé desde el punto de penalti, en una acción que ha generado múltiples interpretaciones. La jugada, junto a una expulsión en los minutos finales, ha sido más que suficiente para convertir el debut blanco en tema central del debate futbolístico en España.

El penalti señalado sobre Mbappé y la roja a Abel Bretones han alimentado discusiones entre aficionados, periodistas y directivos. Y uno de los comentarios más virales llegó desde las redes sociales de Jota Jordi.

El mensaje crítico de Jota Jordi tras el encuentro

El tertuliano de El Chiringuito lanzó un mensaje contundente en su cuenta de Twitter: “Primer partido y ya ganan de penalti que no es… Qué difícil va a ser este año”. Su publicación alcanzó miles de interacciones en apenas unas horas, reflejando el eco que generan estas polémicas decisiones arbitrales cuando afectan al Real Madrid.

| Real Madrid

La postura de Jota Jordi no sorprendió a la audiencia que sigue habitualmente sus intervenciones televisivas, donde suele mostrarse crítico con el club blanco. Sin embargo, el debate no se limitó a su comentario. Otros protagonistas también dieron su opinión tras el choque.

El penalti sobre Mbappé, la jugada decisiva del partido

La acción clave se produjo en el minuto 50, cuando Mbappé cayó dentro del área tras un contacto con Juan Cruz. El colegiado no dudó en señalar el punto de penalti, pese a que las imágenes ofrecieron una lectura menos clara.

Sí hubo contacto del defensor de Osasuna, aunque no parecía lo suficientemente contundente como para provocar la caída. De hecho, en la repetición puede apreciarse un posible pisotón previo del propio Mbappé sobre Cruz antes del derribo. La interpretación del árbitro fue determinante y Mbappé no falló desde los once metros, otorgando los tres puntos al Real Madrid en su estreno liguero.

El presidente de Osasuna aporta otra visión

Tras el partido, el presidente de Osasuna compareció en El Chiringuito y sorprendió con una valoración opuesta a la de Jota Jordi. Reconoció que para él la jugada sí era penalti, aceptando la decisión arbitral. Sus declaraciones contrastaron con el enfado de gran parte de la afición rojilla, que se sintió perjudicada en un partido que había competido con seriedad hasta ese momento. También el míster, Alessio Lisci, criticó la acción.

La segunda gran controversia llegó en los instantes finales, cuando el árbitro expulsó a Abel Bretones por un supuesto codazo. La acción fue revisada y dejó muchas dudas, ya que algunos entendieron que el contacto no justificaba la tarjeta roja. Osasuna terminó con diez jugadores y sin capacidad de buscar el empate en el tramo final.

El Real Madrid suma tres puntos en el arranque de LaLiga, pero lo hace envuelto en polémica arbitral. Mientras Xabi Alonso destacó el esfuerzo de sus jugadores, el foco mediático sigue puesto en el penalti a Mbappé y en la expulsión de Bretones. El mensaje de Jota Jordi refleja la tensión con la que se perciben este tipo de decisiones, que seguramente seguirán marcando el pulso mediático durante toda la temporada.