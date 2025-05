Jota Jordi ho destapa: Salaris abusius al Reial Madrid, sorpresa amb Lucas Vázquez

El Real Madrid torna a estar al centre de la conversa, però aquesta vegada no és per un fitxatge milionari ni per una gesta esportiva. El debat s'ha traslladat als despatxos i a la gestió econòmica, després de fer-se pública una taula amb els salaris de la plantilla blanca per a la temporada 2024-2025 que ha aixecat tot tipus de comentaris a les xarxes socials i mitjans especialitzats.

En els últims mesos, la gestió del Fair Play Financer (FPF) a LaLiga ha estat motiu de controvèrsia, especialment per les dificultats que travessa el FC Barcelona per inscriure jugadors i complir amb els requisits de control econòmic imposats per Javier Tebas. En aquest context, qualsevol moviment al Real Madrid és examinat amb lupa, i les xifres filtrades no han fet més que alimentar el debat sobre l'equitat en la competició.

El tuit de Jota Jordi i el focus sobre els sous blancs

El periodista i tertulià Jota Jordi ha encès la polèmica en compartir a Twitter una imatge amb els sous dels principals jugadors del Real Madrid per a la pròxima temporada, acompanyada d'un missatge irònic sobre l'atenció que prestarà Javier Tebas al Fair Play del club blanc:"Això és real? A veure si no estan fitxant perquè no poden... i no perquè no volen. 'Segur' que Tebas estarà molt pendent del Fair Play de l'equip que és soci."

| Real Madrid

La taula revela dades sorprenents. Mbappé, acabat d'arribar, lidera la classificació amb més de 31 milions d'euros bruts a l'any, seguit per altres pesos pesants com David Alaba, Vinicius Junior i Jude Bellingham, tots ells superant amb escreix els 20 milions. El cas de Lucas Vázquez ha cridat especialment l'atenció: el gallec, habitual blanc de crítiques pel seu rendiment i obligat a cobrir el lateral dret durant les lesions de Carvajal, percep un salari proper als 9,3 milions anuals, una xifra que al Barça el situaria com entre els cinc millors pagats.

Estiu de canvis

La política salarial del Real Madrid sempre ha estat tema de debat. El club es caracteritza per premiar les seves estrelles, però la diferència entre titulars indiscutibles i jugadors de rotació és més estreta del que molts imaginen. Segons la taula difosa, el top 5 dels millor pagats està format per: Kylian Mbappé (31,250,000 € bruts/any), David Alaba (22,500,000 €), Vinicius Junior (20,830,000 €), Jude Bellingham (20,830,000 €) i Fede Valverde (16,670,000 €).

En posicions intermèdies se situen Courtois, Rüdiger, Militão, Rodrygo, Tchouaméni o Camavinga, tots per sobre dels 12 milions anuals. Crida l'atenció que jugadors veterans com Luka Modric o futbolistes de rol com Dani Ceballos, Mendy o Carvajal superen també els 10 milions. Lucas Vázquez, malgrat ser un dels menys reconeguts a la plantilla per part de l'afició, no està lluny d'aquests registres.

El cas Lucas Vázquez: salari alt i adeu al Real Madrid

La situació de Lucas Vázquez il·lustra a la perfecció la complexitat del model salarial blanc. Si bé no és el millor pagat, el seu sou ha generat sorpresa i debat fins i tot entre aficionats rivals. El gallec ha estat criticat durant tota la temporada pel seu nivell, especialment després de veure's obligat a ser titular al lateral dret a causa de la lesió de Dani Carvajal.

Ara, després de la decisió del club de no renovar-li el contracte, Lucas Vázquez diu adeu al Real Madrid amb un dels salaris més alts per a un jugador del seu rol. La seva marxa allibera massa salarial, però també deixa oberta la qüestió de si aquest tipus de contractes són sostenibles a llarg termini per a l'economia del club.