Xabi Alonso vol Florian Wirtz a Madrid, Florentino dubta: 'Només el fitxaria si...'

El Reial Madrid afronta un estiu decisiu amb diversos reptes per davant i una plantilla que, sobre el paper, sembla destinada a continuar competint per tots els títols. Sí, malgrat tot. Després del tancament d'una temporada aciaga, a la cúpula blanca ja es comença a parlar de noves incorporacions i possibles moviments de gran calat. La direcció esportiva és coneguda per moure's amb prudència, especialment quan es tracta de fitxatges d'alt cost que puguin alterar el delicat equilibri del vestidor.

Segons ha transcendit en les últimes hores, Xabi Alonso té clar el seu objectiu: vol Florian Wirtz al Reial Madrid. Així ho ha asseverat el periodista Ramón Álvarez de Mon. La confiança de l'entrenador en el futbolista alemany és total, ja que el considera un “connector” capaç d'elevar el nivell del joc i adaptar-se als automatismes que pretén implantar al club blanc.

Wirtz ha estat peça fonamental en l'esquema d'Alonso en la seva etapa anterior, i el tècnic creu que pot ser l'enllaç perfecte entre el centre del camp i la davantera, aportant creativitat, arribada i capacitat per trencar línies. No obstant això, l'operació no serà senzilla, principalment pel cost que implica i perquè, per a la directiva, no és una posició prioritària en aquests moments.

| Bayer Leverkusen

El dilema de Florentino Pérez i la fulla de ruta del club

El president del Reial Madrid, Florentino Pérez, és conegut per valorar cada moviment al mercat amb suma cautela, especialment quan es tracta d'operacions que superen la barrera dels 100 milions d'euros. En aquest cas, el Bayer Leverkusen hauria fixat el preu de Florian Wirtz en uns 150 milions, una xifra que ha provocat dubtes en la direcció blanca.

La decisió de llançar-se pel fitxatge dependrà, en gran mesura, del resultat que obtingui l'equip al Mundial de Clubs d'aquest estiu. L'entitat blanca només valoraria seriosament l'arribada de Wirtz si, després de reforçar la defensa amb els noms que ja té tancats, el rendiment col·lectiu a la cita internacional no compleix amb les expectatives i la sensació és d'estancament en el joc ofensiu. Seria llavors quan Florentino podria donar llum verda a una operació d'aquest calibre, buscant un cop d'efecte per rellançar el projecte.

Qui seria el damnificat?

L'arribada de Florian Wirtz suposaria un impacte directe en l'actual estructura ofensiva del Reial Madrid. Amb la presència assegurada de Mbappé, Vinicius i Bellingham a la zona d'atac, la incorporació de l'alemany podria relegar Rodrygo a un paper secundari. De fet, no es descarta que, en cas de concretar-se el fitxatge, el davanter brasiler acabi sortint del club, ja sigui per falta de minuts o per un possible traspàs davant la saturació de talent a la plantilla.

El potencial d'un quartet format per Mbappé, Vinicius, Bellingham i Wirtz és, sens dubte, un dels més il·lusionants del futbol europeu, però també un repte a l'hora de gestionar egos, minuts i rols dins del vestidor.