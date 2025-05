L'Atlético, a l'atac: Una estrella de la Premier per a l'extrem, batalla amb l'Aràbia

No hi ha estiu tranquil a l'Atlètic de Madrid. El club blanc-i-vermell encararà el mercat de fitxatges amb la clara intenció de reduir distàncies amb els dos gegants de LaLiga, Real Madrid i FC Barcelona, però també amb el repte de construir una plantilla capaç de competir a la Champions League, on cada detall pot marcar la diferència.

Simeone i la seva direcció esportiva han demostrat en els últims anys que la política de fitxatges de l'Atlètic no es basa en grans revolucions, sinó en operacions quirúrgiques que potenciïn les debilitats de la plantilla. En aquest context, la recerca d'un extrem dret de primer nivell no figurava entre les prioritats absolutes, però l'oportunitat de mercat podria provocar un moviment estratègic clau per al futur colchonero.

El nom que està sobre la taula als despatxos del Metropolitano és el de Mohammed Kudus, un dels jugadors més cotitzats de la Premier League. Es tracta d'una aposta ambiciosa, ja que el West Ham, el seu actual club, va realitzar una inversió propera als 45 milions d'euros fa només un any i no té cap intenció de desprendre's fàcilment de la seva estrella. Com ha explicat el periodista @SamC_reports a Twitter, l'Atlètic ha establert un primer contacte formal, encara que la negociació promet ser complexa.

| Transfermarkt

La situació, a més, es complica per la irrupció de clubs d'Aràbia Saudita, que ja van intentar a l'hivern fer-se amb l'extrem i mantenen el seu interès de cara al pròxim mercat. El West Ham ja va rebutjar ofertes molt altes al gener i només valorarà una sortida si la proposta econòmica resulta absolutament irresistible. Per als blanc-i-vermells, competir amb el múscul financer saudita serà un dels majors desafiaments.

Un futbolista diferencial

En l'última temporada de Premier League, el futbolista en qüestió ha disputat 31 partits, signant 4 gols i 3 assistències, amb un total de 2.586 minuts sobre el terreny de joc. Aquests números reflecteixen tant la seva regularitat com la seva importància dins dels esquemes del West Ham, on ha alternat la banda dreta amb aparicions en posicions més centrades, gràcies a la seva polivalència i explosivitat.

La capacitat per generar perill, tant en transició com en atac posicional, és una de les seves majors virtuts. A més, la seva habilitat per al regat i la seva tendència a buscar l'un contra un el converteixen en un recurs idoni per a l'Atlètic de Simeone, un equip que moltes vegades pateix davant rivals que es tanquen i que necessita alternatives ofensives per desbloquejar partits complicats.

L'anàlisi intern realitzat pel cos tècnic és clar: la plantilla colchonera necessita profunditat i desequilibri per banda. Encara que l'extrem dret no és la prioritat número u —la defensa i el centre del camp també requereixen reforços—, la possibilitat d'incorporar un jugador amb experiència a la Premier League i projecció internacional és vista com una oportunitat per fer un salt de qualitat immediat.

Simeone ha insistit en la importància de comptar amb perfils veloços i verticals per mantenir la competitivitat en les tres competicions. Un fitxatge d'aquest nivell permetria dosificar esforços i evitar la davallada física que sol afectar l'equip en el tram decisiu del curs.

La gran incògnita resideix en la postura definitiva del West Ham, que, malgrat no jugar competicions europees la pròxima temporada, no té urgència per vendre el seu futbolista estrella. Només una oferta “impossible de rebutjar” canviaria l'escenari, i aquí és on l'Atlètic ha de mesurar molt bé els seus passos. Els blanc-i-vermells no estan en disposició d'entrar en una subhasta sense control, menys encara amb l'assetjament de clubs saudites que podrien elevar el preu a xifres fora de l'abast.