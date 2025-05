Jota Jordi lo destapa: Abusivos salarios en el Real Madrid, sorpresa con Lucas Vázquez

El Real Madrid vuelve a estar en el centro de la conversación, pero esta vez no es por un fichaje millonario ni por una gesta deportiva. El debate se ha trasladado a los despachos y a la gestión económica, tras hacerse pública una tabla con los salarios de la plantilla blanca para la temporada 2024-2025 que ha levantado todo tipo de comentarios en redes sociales y medios especializados.

En los últimos meses, la gestión del Fair Play Financiero (FPF) en LaLiga ha sido motivo de controversia, especialmente por las dificultades que atraviesa el FC Barcelona para inscribir jugadores y cumplir con los requisitos de control económico impuestos por Javier Tebas. En este contexto, cualquier movimiento en el Real Madrid es escrutado con lupa, y las cifras filtradas no han hecho más que alimentar el debate sobre la equidad en la competición.

El tuit de Jota Jordi y el foco sobre los sueldos blancos

El periodista y tertuliano Jota Jordi ha encendido la polémica al compartir en Twitter una imagen con los sueldos de los principales jugadores del Real Madrid para la próxima temporada, acompañada de un mensaje irónico sobre la atención que prestará Javier Tebas al Fair Play del club blanco: "¿Esto es real? A ver si no están fichando porque no pueden… y no porque no quieren. ‘Seguro’ que Tebas estará muy pendiente del Fair Play del equipo que es socio."

| Real Madrid

La tabla revela datos sorprendentes. Mbappé, recién llegado, lidera la clasificación con más de 31 millones de euros brutos al año, seguido por otros pesos pesados como David Alaba, Vinicius Junior y Jude Bellingham, todos ellos superando con holgura los 20 millones. El caso de Lucas Vázquez ha llamado especialmente la atención: el gallego, habitual blanco de críticas por su rendimiento y obligado a cubrir el lateral derecho durante las lesiones de Carvajal, percibe un salario cercano a los 9,3 millones anuales, una cifra que en el Barça le situaría como entre los cinco mejores pagados.

Verano de cambios

La política salarial del Real Madrid siempre ha sido tema de debate. El club se caracteriza por premiar a sus estrellas, pero la diferencia entre titulares indiscutibles y jugadores de rotación es más estrecha de lo que muchos imaginan. Según la tabla difundida, el top 5 de los mejor pagados está formado por: Kylian Mbappé (31,250,000 € brutos/año), David Alaba (22,500,000 €), Vinicius Junior (20,830,000 €), Jude Bellingham (20,830,000 €) y Fede Valverde (16,670,000 €).

En posiciones intermedias se sitúan Courtois, Rüdiger, Militão, Rodrygo, Tchouaméni o Camavinga, todos por encima de los 12 millones anuales. Llama la atención que jugadores veteranos como Luka Modric o futbolistas de rol como Dani Ceballos, Mendy o Carvajal superan también los 10 millones. Lucas Vázquez, pese a ser uno de los menos reconocidos en la plantilla por parte de la afición, no está lejos de esos registros.

El caso Lucas Vázquez: salario alto y adiós al Real Madrid

La situación de Lucas Vázquez ilustra a la perfección la complejidad del modelo salarial blanco. Si bien no es el mejor pagado, su sueldo ha generado sorpresa y debate incluso entre aficionados rivales. El gallego ha sido criticado durante toda la temporada por su nivel, especialmente tras verse obligado a ser titular en el lateral derecho debido a la lesión de Dani Carvajal.

Ahora, tras la decisión del club de no renovarle el contrato, Lucas Vázquez dice adiós al Real Madrid con uno de los salarios más altos para un jugador de su rol. Su marcha libera masa salarial, pero también deja abierta la cuestión de si este tipo de contratos son sostenibles a largo plazo para la economía del club.