Tomás Roncero ataca el Barça després que el PSG hagi guanyat la Champions: 'És un equip...'

La conquesta de la primera Champions League per part del PSG no només ha desfermat celebracions, disturbis i debat a França. La reacció de Tomás Roncero ha encès una nova polèmica, aquesta vegada centrada en l'etern rival blaugrana. El conegut periodista i tertulià ha aprofitat l'històric triomf parisenc per llançar una crítica directa al Barça, arran de la contundent derrota de l'Inter a la final i la seva inesperada superioritat en rondes prèvies.

Un tuit que no deixa indiferent

Només uns minuts després de la golejada del PSG a l'Inter de Milà, Tomás Roncero es pronunciava a Twitter amb un missatge tan taxatiu com polèmic: “El PSG ha estat infinitament superior. El repàs és d'època. La pregunta és: Com va poder marcar aquest Inter set gols al Barça? La resposta és senzilla. El Barcelona és un equip sobrevalorat i aquest limitat Inter li va treure els colors”.

El comentari no va trigar a viralitzar-se, acumulant més d'un milió de visualitzacions en poques hores i provocant respostes d'aficionats de tots els equips.

| F.C. Barcelona, El Chiringuito

Context: l'Inter, botxí del Barça i víctima del PSG

El camí de l'Inter fins a la final va ser, sens dubte, un dels factors que més van sorprendre en aquesta edició de la Champions. El conjunt italià havia eliminat el Barça als quarts de final amb una golejada global que encara ressona a la memòria dels aficionats blaugrana. Tanmateix, a la final de Munic, el mateix Inter va ser atropellat pel PSG, que va desplegar un futbol vertiginós i no va donar opció als italians.

| Real Madrid, Canva

La reflexió de Roncero s'emmarca en aquesta comparació directa entre els enfrontaments. El Barça està lluny dels grans d'Europa? Va ser l'Inter una “vara de mesurar” que ha deixat al descobert les mancances blaugrana? Les estadístiques i els resultats recents conviden al debat, però també posen de relleu la tendència d'alguns analistes a magnificar els problemes del Barcelona en cada entrebanc europeu.

L'impacte de les declaracions i l'eterna rivalitat

No és la primera vegada que Tomás Roncero utilitza les xarxes socials per llançar dards contra el Barça després d'una nit europea. En aquest cas, el seu missatge ha revifat una discussió recurrent entre aficionats i experts: fins a quin punt es pot jutjar el nivell d'un equip per un mal creuament o una mala nit? El Barça és realment “sobrevalorat”, com sosté el periodista madrileny, o simplement travessa una fase de reconstrucció en un context de màxima exigència?

El cas Roncero exemplifica com, a l'era de les xarxes socials, l'anàlisi futbolística pot veure's distorsionada per la urgència del titular fàcil i l'impacte immediat. Qualificar el Barça de “sobrevalorat” després d'una mala eliminatòria i posar l'accent en la comparació amb l'Inter pot resultar atractiu per a alguns sectors, però simplifica una realitat molt més complexa... i que no agrada al Real Madrid. Els de Hansi Flick són molt superiors i encara tenen marge de millora.