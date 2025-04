Rafa Guerrero deixa muts els merengues després de la sanció a Mbappé: 'Em...'

per Iker Silvosa

La polèmica ha tornat a envoltar el Real Madrid, encara que aquesta vegada el focus d'atenció no ha estat únicament en el terreny de joc, sinó a les oficines del Comitè de Disciplina de la RFEF. El motiu: una decisió que té tota l'afició del futbol espanyol discutint i analitzant minuciosament les imatges de l'última entrada polèmica protagonitzada per una de les estrelles més mediàtiques de LaLiga.

L'incident va succeir en un partit clau per al Real Madrid davant el Deportivo Alavés el passat cap de setmana, en plena lluita pel títol domèstic. L'acció en qüestió involucra Kylian Mbappé, la dura entrada del qual sobre Antonio Blanco va despertar crítiques immediates des de diversos sectors del futbol espanyol. Encara que molts esperaven una sanció exemplar, la resolució final ha deixat desconcertats a diversos analistes esportius i aficionats per igual.

| Twitter

Segons l'acta arbitral redactada per Soto Grado, l'entrada del davanter francès incloïa la pilota pel mig, la qual cosa establia una forquilla sancionadora que anava d'un a tres partits. Finalment, el Comitè va optar per la mínima sanció possible: un sol partit, la qual cosa implica que Mbappé únicament es perdrà el duel davant l'Athletic de Bilbao.

El Real Madrid afronta actualment la fase més decisiva de la temporada, situat entre els primers llocs a LaLiga i amb opcions obertes a la Copa del Rei. La baixa de Mbappé podria haver suposat una dificultat afegida, especialment considerant la seva transcendental participació ofensiva: en el que va de temporada, el francès suma més de 20 gols entre totes les competicions, consolidant-se com a peça clau en l'esquema de joc merengue.

La decisió del Comitè de Disciplina d'aplicar la mínima sanció ha generat enrenou, especialment perquè permetrà que Mbappé estigui present en la tan esperada final de la Copa del Rei, circumstància que alleuja considerablement les preocupacions del cos tècnic blanc encapçalat per Carlo Ancelotti.

Rafa Guerrero entra en escena

Davant aquest escenari, la veu crítica més cridanera ha estat la del conegut exàrbitre assistent Rafa Guerrero, qui no va dubtar a expressar el seu descontentament a les xarxes socials amb un missatge contundent: "Em semblaria més just 2 partits. Però això és el que hi ha". Aquesta frase ha estat àmpliament comentada, ja que Guerrero és considerat una autoritat en qüestions arbitrals, a més de ser una figura influent entre seguidors i detractors del Real Madrid.

El tuit de l'exàrbitre assistent ràpidament va acumular milers de visualitzacions, reaccions i comentaris dividits. Alguns aficionats al futbol donen fermament suport a la seva postura argumentant que la gravetat de l'acció exigia un càstig més sever, mentre que des de l'afició madridista es valora com a justa la decisió del Comitè.