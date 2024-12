Jota Jordi diu el que molts pensen sobre el The Best a Vinicius

El lliurament del premi The Best a Vinicius Jr ha desfermat un intens debat en el món del futbol. La controvèrsia gira al voltant de si el davanter del Real Madrid mereix ser considerat el millor jugador del món. Aquest reconeixement, atorgat per la FIFA, ha generat opinions dividides entre experts, aficionats i periodistes esportius.

Després de rebre el guardó, Vinicius no va dubtar a autoproclamar-se com el millor jugador del món. En una publicació a Instagram, va escriure: “Avui li escric a aquell noi que va veure tants ídols aixecar aquest trofeu... El teu temps ha arribat. O millor encara, ha arribat la meva hora de dir... Sí, sóc el millor jugador del món i he lluitat durament per això. Van intentar i intentar invalidar-me, de disminuir-me. Però no estan preparats. Ningú dirà per qui he de lluitar, com he de comportar-me”.

No obstant això, aquest missatge no ha convençut a tothom. Durant un encès debat a El Chiringuito, el periodista Jota Jordi va expressar el seu desacord amb el premi a Vinicius. Davant de José Luis Sánchez, qui defensava que Vinicius era el millor del món i tenia dret a treure pit, Jota Jordi va plantejar un argument contundent.

Carlo Ancelotti, l'as de Jota Jordi

Segons Jota Jordi, no té sentit que Vinicius sigui considerat com el millor jugador del món quan el seu propi entrenador, Carlo Ancelotti, va declarar una cosa diferent. Aquell mateix dia, en roda de premsa, Ancelotti va afirmar en dues ocasions que el millor jugador del món era Kylian Mbappé. “La crítica l'entenc perquè vam guanyar l'any passat Lliga i Champions i a l'estiu arriba el millor jugador del món. Tothom pensava que seria un passeig i el futbol no és un passeig. La crítica comença des d'aquí. Hem fet una temporada fantàstica i ha arribat el millor jugador del món”, va dir el tècnic italià.

Jota Jordi va aprofitar aquest comentari per desmuntar l'argument que Vinicius és indiscutiblement el millor. A més, Jota Jordi va recordar la postura històrica dels madridistes respecte a aquest guardó. En anys anteriors, quan Leo Messi va guanyar el The Best, molts seguidors del Real Madrid minimitzaven la seva importància. Argumentaven que la Pilota d'Or era l'únic premi rellevant en el futbol.

El debat sobre si Vinicius mereix el premi o no continua dividint opinions. D'una banda, hi ha qui destaca el seu impacte en el Real Madrid i la seva capacitat per decidir partits importants. D'altra banda, hi ha els que assenyalen que el seu rendiment, encara que brillant, no ha estat tan consistent com el d'altres jugadors.