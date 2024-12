Vinicius es creix després de guanyar el The Best i Twitter respon

No passarà als annals com el jugador més modest i humil de la història, sens dubte. Vinicius ha adquirit la mania especial de convertir-se en el principal agitador de polèmiques en qualsevol situació. Fins i tot després d'haver estat escollit als Premis The Best com el millor jugador de la temporada. Un guardó una mica menys prestigiós que la Pilota d'Or, on va quedar segon i, juntament amb els seus companys i directius del Real Madrid, va mostrar un criticat acte sense precedents: com que no l'havia guanyat, ningú del conjunt blanc va viatjar a l'entrega de premis.

Però com que l'actitud i l'esportivitat no és quelcom que es té en compte a l'hora de determinar els vencedors d'aquests premis individuals, ara pot presumir del The Best. De fet, això és precisament el que ha fet: presumir-ne. I és que un cop acabada la gala, Vinicius va publicar un missatge extens al seu compte d'Instagram que ha provocat milers d'interaccions crítiques.

"Avui li escric a aquell noi que va veure tants ídols aixecar aquest trofeu... El teu temps ha arribat. O millor encara, ha arribat la meva hora de dir... Sí, sóc el millor jugador del món i he lluitat durament per això. Van intentar i intentar invalidar-me, disminuir-me. Però no estan preparats. Ningú dirà per qui he de lluitar, com m'he de comportar", deia el futbolista.

La veritat és que, tot i que és evident que és un dels jugadors més talentosos del planeta, els principals valedors d'haver rebut aquest guardó són els títols LaLiga i Champions. I això que a la competició domèstica hi va haver set jugadors que van anotar més gols que ell i, de fet, no va ser ni tan sols el màxim golejador del seu equip. Tampoc figura com el Pichichi de la Champions League. I tot això, sense parlar del seu pobre paper a la Copa Amèrica amb la selecció brasilera.

El comentari més destacat que ha rebut Vinicius després de la seva publicació és el d'un usuari que recorda el personatge de Tywin Lannister a la sèrie de Joc de Trons. El senyor de Roca Casterly es dirigeix al seu fill en una escena de la sèrie i li diu: "Qualsevol home que hagi de dir 'Jo sóc el rei', no és un veritable rei". Sense anar més lluny, al recent Pilota d'Or, Rodri, no li va caldre proclamar-ho als quatre vents.

Però, evidentment, la pluja de crítiques no quedava aquí. Alguns li recordaven que "no és ni el millor brasiler de LaLiga". En aquesta mateixa línia, un altre opinava que "No està ni al top 3 de LaLiga, imagina't del món". Un aficionat culer va optar per tirar d'ironia: "I segons la seva mare i la seva àvia també és el més guapo".