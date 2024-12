Jota Jordi dice lo que muchos piensan sobre el The Best a Vinicius

La entrega del premio The Best a Vinicius Jr ha desatado un intenso debate en el mundo del fútbol. La controversia gira en torno a si el delantero del Real Madrid merece ser considerado el mejor jugador del mundo. Este reconocimiento, otorgado por la FIFA, ha generado opiniones divididas entre expertos, aficionados y periodistas deportivos.

Después de recibir el galardón, Vinicius no dudó en autoproclamarse como el mejor jugador del mundo. En una publicación en Instagram, escribió: “Hoy le escribo a ese chico que vio tantos ídolos levantar este trofeo... Tu tiempo ha llegado. O mejor aún, ha llegado mi hora de decir... Sí, soy el mejor jugador del mundo y he luchado duro por ello. Trataron y trataron de invalidarme, de disminuirme. Pero no están listos. Nadie va a decir por quién debo luchar, cómo debo comportarme”.

Sin embargo, este mensaje no ha convencido a todos. Durante un encendido debate en El Chiringuito, el periodista Jota Jordi expresó su desacuerdo con el premio a Vinicius. Frente a José Luis Sánchez, quien defendía que Vinicius era el mejor del mundo y tenía derecho a sacar pecho, Jota Jordi planteó un argumento contundente.

Carlo Ancelotti, la baza de Jota Jordi

Según Jota Jordi, no tiene sentido que Vinicius sea considerado como el mejor jugador del mundo cuando su propio entrenador, Carlo Ancelotti, declaró algo distinto. Ese mismo día, en rueda de prensa, Ancelotti afirmó en dos ocasiones que el mejor jugador del mundo era Kylian Mbappé. “La crítica la entiendo porque ganamos el año pasado Liga y Champions y en verano llega el mejor jugador del mundo. Todo el mundo pensaba que sería un paseo y el fútbol no es un paseo. La crítica empieza desde ahí. Hemos hecho una temporada fantástica y ha llegado el mejor jugador del mundo”, dijo el técnico italiano.

Jota Jordi aprovechó este comentario para desmontar el argumento de que Vinicius es indiscutiblemente el mejor. Además, Jota Jordi recordó la postura histórica de los madridistas respecto a este galardón. En años anteriores, cuando Leo Messi ganó el The Best, muchos seguidores del Real Madrid minimizaban su importancia. Argumentaban que el Balón de Oro era el único premio relevante en el fútbol.

El debate sobre si Vinicius merece el premio o no continúa dividiendo opiniones. Por un lado, están quienes destacan su impacto en el Real Madrid y su capacidad para decidir partidos importantes. Por otro, están los que señalan que su rendimiento, aunque brillante, no ha sido tan consistente como el de otros jugadores.