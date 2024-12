La frase demolidora de Jota Jordi per definir la victòria del Real Madrid

El Real Madrid es va proclamar campió de la Copa Intercontinental de la FIFA després de vèncer al Pachuca per un contundent 3-0. Encara que la victòria va semblar còmoda en el marcador, el partit no va estar exempt de polèmiques arbitrals. Aquestes accions van encendre els ànims tant en l'afició com entre alguns comentaristes esportius.

El segon gol del Real Madrid, anotat al minut 53 per Rodrygo, es va convertir en el focus de les crítiques. El brasiler va disparar des de la vora de l'àrea, però la posició de Jude Bellingham va generar dubtes. Bellingham semblava estar en fora de joc posicional, possiblement tapant la visió del porter. Aquesta situació va plantejar si el gol hauria d'haver estat anul·lat per interferència en la jugada.

El VAR va revisar l'acció, però l'àrbitre Jesús Valenzuela va decidir donar validesa al gol. Aquesta decisió no va passar desapercebuda, i les crítiques a les xarxes socials no van trigar a arribar. Jota Jordi, col·laborador habitual de El Chiringuito, va publicar un tuit en què demostrava la seva indignació: "Q et tinguin q donar un gol il·legal per guanyar al Pachuca… Mare meva…". El seu comentari va reflectir el malestar de molts davant l'acció polèmica.

El partit va tenir altres jugades controvertides, com un possible penal no assenyalat a favor del Pachuca. També es va qüestionar el penal xiulat al Real Madrid, que va suposar el 3-0 definitiu al minut 84. Aquestes decisions van deixar un sabor agredolç en l'equip mexicà, que havia superat a Botafogo i Al Ahly per arribar a la final.

Victòria còmoda

Malgrat les polèmiques, el Real Madrid va ser clarament superior després dels primers 20 minuts del partit. Durant aquest tram inicial, el Pachuca va pressionar amb intensitat, generant algunes ocasions perilloses. No obstant això, una vegada que Mbappé va obrir el marcador al minut 34, l'equip blanc va prendre el control total del joc.

El segon gol, encara que discutit, va consolidar el domini del Real Madrid, i el tercer, obra de Vinicius des dels onze metres, va sentenciar el partit. Amb aquesta victòria, el Real Madrid va sumar la seva quarta Copa Intercontinental (1960, 1988, 2002 i 2024), sent la primera en el nou format instaurat per la FIFA.

Rodrygo, un dels protagonistes del partit, sembla haver deixat enrere la seva mala ratxa golejadora. Amb el seu gol al Pachuca, suma dos gols consecutius després de marcar també a Vallecas el dissabte passat. Abans d'aquests partits, no anotava des del 24 de setembre, cosa que havia generat dubtes sobre el seu rendiment.