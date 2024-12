Espanyol i Real Zaragoza competeixen per jugador del Villarreal en el mercat d'hivern

per Iker Silvosa

El mercat d'hivern brinda als equips l'oportunitat de reforçar-se i corregir mancances a mitja temporada. Equips com l'Espanyol i el Real Zaragoza busquen solucions per millorar el seu rendiment en la segona meitat de la campanya. És el moment d'estudiar detingudament els possibles fitxatges i prendre decisions clau.

Un dels noms que han sorgit en aquest context és el d'Álex Forés, davanter del Villarreal B, segons informava Mateo Moretto. Tot i estar en l'etapa final de recuperació d'una greu lesió soferta al maig, Forés continua sent un objectiu atractiu. La seva capacitat golejadora va quedar demostrada abans de la lesió, quan va marcar 16 gols en 39 partits a Segona Divisió.

| @VillarrealCF

L'Espanyol i el Real Zaragoza estan interessats a fer-se amb els serveis d'aquest jove de 23 anys. Tots dos clubs enfronten problemes similars: la manca de gol ha condicionat les seves aspiracions aquesta temporada. Mentre l'Espanyol lluita per sortir de la zona baixa de Primera Divisió, el Real Zaragoza busca retallar distàncies amb els llocs de playoff a Segona.

Necessitats en ambdós conjunts

L'interès per Álex Forés no es limita a Espanya. El Famalicão portuguès també ha mostrat voluntat en fitxar el davanter. No obstant això, l'Espanyol sembla tenir un lleuger avantatge, ja que la possibilitat de jugar a Primera Divisió podria ser un factor determinant. Malgrat això, ni el Villarreal ni el jugador han pres encara una decisió sobre el seu futur.

La situació de l'Espanyol és complicada. La manca de gol ha estat un llast, i Manolo González està desesperat per reforçar la davantera. El seu marge de maniobra està limitat pels problemes econòmics del club, per la qual cosa el fitxatge de Forés dependria d'una cessió. L'equip també està valorant altres opcions, com la incorporació de Sergi Guardiola.

| LaLiga

En el cas del Real Zaragoza, l'equip aragonès també pateix una evident manca d'encert ofensiu. L'arribada d'un davanter com Forés podria aportar solucions a un equip que aspira a tornar a Primera Divisió després de diverses temporades a Segona. A més, la lesió de Mario Soberón i el baix nivell d'Alberto Marí fan imprescindible l'arribada d'un nou ariet.

Álex Forés ha passat per les pedreres del Real Madrid i el Levante abans d'arribar al Villarreal. Aquesta experiència li ha permès desenvolupar un perfil tècnic que el converteix en un davanter polivalent i eficaç. Tot i la incertesa sobre el seu estat físic, la seva capacitat golejadora continua sent un gran atractiu per als clubs interessats.