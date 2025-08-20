Jota Jordi deixa sense paraules la bartorosellista Carme Barceló: 'Ha estat...'

El debat sobre el Camp Nou va tornar a encendre's a El Chiringuito. Un cop més, el xoc d'opinions entre Jota Jordi i Carme Barceló va fer pujar la temperatura del plató. La discussió va girar entorn dels retards de les obres i del paper de Joan Laporta en la gestió del nou estadi blaugrana.
"Fa 20 anys que volien fer-ho i ningú s'hi va atrevir"
El col·laborador culer va ser contundent des del primer minut de la seva intervenció. "Fa 20 anys que volien fer el Camp Nou i no s'hi va atrevir ningú", va assenyalar amb to de retret cap a anteriors juntes directives. Per a ell, els intents de Bartomeu van quedar en fum.
Jota Jordi va recordar aquella presentació amb Iniesta i altres jugadors com un acte buit. "El que estava fent Bartomeu era una altra cosa", va insistir. Segons el seu parer, el projecte actual sí que té una base sòlida i representa un llegat per a generacions futures.
Defensa tancada del projecte de Laporta i la seva directiva
El tertulià va destacar la magnitud de l'obra que dirigeix Laporta. "Això és una meravella, una obra per als pròxims 150 anys", va afirmar amb entusiasme. Segons ell, els culers han d'estar agraïts per comptar amb un estadi a l'alçada del club.
A més, va defensar la implicació personal del president, recordant que avala amb els seus propis diners. "Com podem criticar algú que està posant el seu patrimoni?", va preguntar. Per a Jota Jordi, Laporta no només assegura el futur esportiu, també l'institucional.
Crítiques a les comparacions amb el Santiago Bernabéu
El discurs també va incloure un dard cap a qui compara amb el Real Madrid. Va reconèixer que Florentino Pérez va aprofitar la pandèmia per accelerar les obres del Bernabéu, però va considerar injust utilitzar aquesta referència contra el Barça. "El club no tenia possibilitat econòmica en aquell moment", va justificar.
Segons Jota Jordi, Laporta està fent les coses amb més transparència i sense llicències dubtoses. "Ells ho han fet malament, nosaltres ho farem bé", va remarcar. El seu argument pretenia desactivar qualsevol retret dels detractors de l'actual directiva blaugrana.
Carme Barceló no va comprar el seu discurs i es va mantenir crítica
En contrast, Carme Barceló va mostrar la seva disconformitat amb aquesta visió tan positiva. Va recordar els retards, les molèsties dels socis i la manca d'informació clara sobre els terminis. Per a ella, l'optimisme de Jota Jordi frega el seguiment cec cap a la directiva.
Barceló va subratllar que l'Ajuntament de Barcelona va advertir sobre els riscos actuals. "El Camp Nou no està llest i l'aficionat corre perill", va citar, mostrant preocupació per la seguretat als accessos. No va dubtar a responsabilitzar el club per no planificar millor.
Seguretat, terminis i la batalla política a Barcelona
La periodista va insistir que no es pot vendre fum als socis.Tot i que va reconèixer la magnitud de l'obra, va considerar que el retard en llicències evidencia una manca de previsió. "L'Ajuntament vetlla per la seguretat, no contra el Barça", va explicar.
Mentre Jota Jordi demanava paciència i confiança, Barceló reclamava més autocrítica al club. Per a ella, Laporta ha d'assumir responsabilitats pels retards i evitar culpar sempre factors externs. La tensió entre tots dos va posar en evidència la divisió d'opinions.
Un projecte que marcarà la història del club blaugrana
El que sí que va quedar clar és que el Camp Nou continua sent un tema central. La remodelació no només representa una infraestructura esportiva, sinó un símbol del futur institucional. Entre crítiques i defenses, l'obra es converteix en camp de batalla política i mediàtica.
El debat a El Chiringuito va reflectir la fractura entre qui confia cegament en Laporta i qui exigeix explicacions més enllà de la retòrica. Jota Jordi es va mostrar agraït pel llegat que deixa l'actual directiva. Carme Barceló, en canvi, va demanar menys paraules i més fets.