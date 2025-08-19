Cop de realitat per a Vinicius, Ancelotti no el convocarà amb el Brasil: Els motius

El seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti, ha sorprès amb la seva darrera decisió. A la llista prèvia per als partits contra Xile i Bolívia no hi apareix Vinícius Jr., l'estrella del Real Madrid. L'absència del davanter no respon a una davallada futbolística ni a problemes físics.
La sanció com a argument clau per a la seva absència immediata
Més enllà del descans, hi ha un motiu reglamentari que explica la decisió. Vinícius arrossega una sanció que li impedia jugar el primer partit del Brasil davant Xile. Convocar-lo només per disputar el duel contra Bolívia, a la difícil altitud de La Paz, no va convèncer el cos tècnic.
Carlo Ancelotti va valorar els riscos d'exposar-lo en un escenari de tanta exigència física. Va considerar més assenyat deixar-lo a Madrid, on podrà entrenar-se, recuperar-se i preparar els següents reptes amb el Real Madrid. El tècnic italià va mostrar pragmatisme: no tenia sentit incloure'l per a un sol partit de tràmit.
Una oportunitat per assajar variants ofensives a la selecció
L'absència de Vinícius obre la porta a noves proves en atac. Ancelotti vol avaluar opcions diferents, repartint minuts entre jugadors que busquen consolidar-se a la selecció. Figures com Rodrygo i Neymar tornen a la llista, mentre que altres atacants joves tindran la possibilitat de mostrar-se.
El pla és donar un respir a la gran estrella madridista sense que l'equip perdi competitivitat. Amb la classificació assegurada, aquests enfrontaments serveixen de laboratori. La canarinha busca un equilibri entre experiència i renovació, pensant a arribar amb alternatives sòlides al proper Mundial.
La visió d'Ancelotti sobre la gestió del vestidor
El cas de Vinícius reflecteix la manera de treballar de Carlo Ancelotti. L'italià prefereix anticipar-se als problemes, evitar riscos innecessaris i gestionar les càrregues dels seus futbolistes. Aquesta decisió, tot i que polèmica, mostra que la seva prioritat és cuidar l'estat físic i mental de les seves principals figures.
La relació entre Ancelotti i Vinícius continua sent estreta. El tècnic considera el davanter un pilar fonamental del projecte brasiler. Tanmateix, també entén que donar-li un respir ara serà beneficiós a mitjà termini. La idea és que arribi més fresc a la propera Copa Amèrica i al Mundial 2026.
Reaccions a Madrid i a l'afició brasilera
Al Real Madrid van rebre la notícia amb alleujament. El club va valorar positivament que Vinícius pugui descansar, entrenar-se amb calma i evitar els riscos dels viatges internacionals. Per a Carlo Ancelotti, la prioritat era que el davanter no acumulés més desgast en un tram encara primerenc de la temporada.
A Brasil, la decisió va dividir opinions. Una part de l'afició entén la lògica del descans i la sanció. Una altra, però, sent que l'absència del seu màxim referent debilita l'equip. El debat reflecteix la importància creixent del jugador dins la canarinha.
Vinícius Jr., al centre de totes les mirades
L'absència temporal no canvia el rol protagonista que té a la selecció. Vinícius Jr. és considerat l'hereu natural de l'ofensiva brasilera, cridat a liderar l'equip la pròxima dècada. Ancelotti ho sap i el cuida, convençut que el seu descans d'ara serà una inversió per al futur immediat.
Brasil jugarà sense ell davant Xile i Bolívia, però el veritable objectiu és que Vinícius arribi en plenitud als grans tornejos. Ancelotti ha pres una decisió arriscada, tot i que meditada. El temps dirà si l'aposta de donar-li descans en ple atur va resultar tan beneficiosa com el tècnic espera.