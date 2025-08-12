Sorpresa en el retorn d’‘El Chiringuito’: El motiu de l’absència de Josep Pedrerol

La nit de dilluns ha marcat el retorn d'un dels programes més seguits pels aficionats al futbol a Espanya. Després de diverses setmanes de pausa d'estiu, l'espai ha tornat a la pantalla en la prèvia d'una temporada que es presenta vibrant. Tanmateix, la primera emissió després de l'aturada va deixar una imatge diferent de l'habitual al seu plató central.
Alex Silvestre pren el relleu en la conducció
En absència del seu presentador titular, va ser Alex Silvestre qui va assumir la direcció del programa. El periodista va explicar a l'inici que Josep Pedrerol havia decidit allargar les seves vacances uns dies més i que el seu retorn s'espera per al diumenge vinent. La conducció de Silvestre, col·laborador habitual, va aportar un to diferent però va mantenir el ritme característic de l'espai.
Amb l'inici de LaLiga 2025/2026 a només uns dies, el programa es va convertir en una taula rodona de pronòstics. Els col·laboradors es van animar a donar els seus favorits pel títol, l'equip revelació i el que podria ser la decepció del curs. També es va debatre sobre qui podria aixecar la Pilota d'Or, amb opinions dividides i arguments centrats en el rendiment de les estrelles en l'última temporada. Entre elles, per descomptat, Lamine Yamal.
La tornada del programa coincideix amb una setmana clau per al futbol espanyol. La pilota començarà a rodar aquest divendres 15 d'agost amb el partit inaugural entre Girona i Rayo Vallecano. En aquest escenari, l'espai recupera el seu paper com a termòmetre de l'opinió futbolística, anticipant els focus d'interès: des dels fitxatges d'última hora fins a la forma física dels equips a la pretemporada.
L'absència de Pedrerol i el que significa pel format
Tot i que inusual, l'absència temporal del presentador no va frenar la dinàmica del programa. Alex Silvestre va demostrar solvència i l'equip va mantenir el seu habitual to de debat encès. Tanmateix, l'expectació pel retorn de Pedrerol és evident, ja que el seu estil directe i la seva capacitat per marcar l'agenda futbolística són part essencial de la identitat de l'espai.
Les xarxes socials van recollir en temps real les impressions dels espectadors, molts sorpresos pel canvi en la presentació. Des del compte oficial del programa ja s'havia generat expectació els dies previs, anunciant el retorn per a la mitjanit de l'11 d'agost. Ara, la cita que tothom assenyala és diumenge 17, data prevista perquè Pedrerol torni a agafar el comandament.
Un retorn amb gust de prèvia de gran temporada
Amb LaLiga a punt de començar i el mercat de fitxatges encara obert, el retorn del programa arriba en un moment de màxima intensitat informativa. El primer episodi postvacances va deixar clar que el pols del debat segueix fort i que, amb o sense el seu presentador habitual, la polèmica i l'anàlisi seguiran marcant les matinades futboleres.