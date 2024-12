El jugador del Barça Atlètic que podria treure el lloc a Ferran Torres

La Masia continua sent un focus de treure talent jove, molt útil perquè el primer equip es nodreixi d'aquests jugadors joves que ja tenen inculcats de l'ADN del club des de la base i recentment s'han vist els casos de Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Marc Bernal o Marc Casadó, entre d'altres.

Jugadors que passen per les categories inferiors i gràcies al gran treball de formació de la gent que treballa a la Masia aconsegueixen convertir nens en grans futbolistes. L'últim cas es tracta de Dani Rodriguez, que està tenint protagonisme al filial blaugrana i ve de marcar un doblet davant el Celta Fortuna, per això ha cridat l'atenció a Hansi Flick.

Dades i trajectòria de Dani Rodriguez, una de les joies de la Masia

Dani Rodríguez milita actualment al FC Barcelona Atlètic. Va néixer el 23 de setembre de 2003 a Palma de Mallorca, Espanya, i juga com a centrecampista. Dani va arribar al Barça el 2021, provinent de l'Atlètic Balears, un equip de la Segona Federació (quarta categoria del futbol espanyol), on va destacar com un jugador de gran qualitat tècnica i capacitat d'organització al centre del camp.

El seu talent i el seu potencial el van portar a incorporar-se a les files del Barcelona B, on ha anat guanyant experiència i creixent com a futbolista a passos de gegant. El migcampista té un gran control de la pilota i una visió destacada de joc. Tot i que encara es troba en desenvolupament i adaptant-se al nivell del planter del Barça, és considerat una de les joves promeses del club.

El seu progrés i exercici al Barça B podrien portar-lo a fer el salt al primer equip molt aviat i més encara després de les seves últimes actuacions. Dani Rodríguez és conegut per la seva capacitat per fer assistències, la seva distribució precisa de la pilota i la seva aportació tant en defensa com en atac, un jugador molt polivalent i malgrat no ser un jugador molt corpulent, és treballador i aplicat en tasques defensives.

Té lloc en aquest Barça d'Hansi Flick?

El dilema és el rol que pot tenir el futbolista dins de l'esquema i el sistema de joc que proposa el tècnic alemany. Dani és un futbolista que pot jugar de fals extrem però sempre jugant per dins. En aquesta posició actualment es troba Raphinha que està rendint a un altíssim nivell.

Per dins hi ha força futbolistes com Pedri o Dani Olmo que són indiscutibles i altres com Fermín, Gavi o el mateix Frenkie de Jong que estan sent jugadors revulsius. Dani és un jugador força semblant a Fermín, treballador, amb bona conducció i bo associant-se.

En aquest Barça tindria un paper secundari de primeres, però després de la quantitat de partits que hi ha i possibles lesions qui sap si podria tenir algunes oportunitats.