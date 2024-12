José Álvarez fa saltar totes les alarmes pel turmell de Lamine Yamal

Tremolen al Barça, i no precisament pel fred que ha aparegut aquests dies a la Ciutat Comtal. Al duel d'ahir a la nit a Montjuïc va sortir malament tot el que podia sortir malament. L'equip culer va caure derrotat davant d'un dels contendents per no baixar -perjudicant, per cert, l'Espanyol-, l'ambient entre el respectable es percebia incòmode i, a més, Lamine Yamal va acabar amb molèsties.

Una duríssima entrada de Neyou cap al minut 15 va fer saltar totes les alarmes al barcelonisme. Lamine Yamal es feia mal al seu turmell dret, precisament el lloc on havia patit una lesió el mes passat que el va apartar del verd durant tres duels. En cap d'aquestes tres cites, recordem-ho, el Barça va aconseguir vèncer.

| FCB

La jove estrella culer es va resistir al canvi, ja que va aguantar finalment fins al minut 74 i això, a priori, podia semblar un bon senyal. Però la realitat és que, tal com expliquen a l'Sport i a l'AS, ara mateix les sensacions són de preocupació per Lamine Yamal. Les primeres exploracions després del partit no van ser del tot positives i avui dilluns se sotmetrà a les proves mèdiques pertinents.

Un cop el club comuniqui què han determinat aquestes anàlisis mèdiques, podrem conèixer l'abast de la lesió, si és que n'hi ha. Però, com diem, tot apunta que, en efecte, serà així. Tot i jugar gairebé 60 minuts amb les malalties al turmell dret, Lamine Yamal no es va mostrar gens còmode, se li va percebre esmunyedís, com volent fugir de forçar el seu turmell.

Recaiguda?

I per si això fos poc, més tard, al programa El Chiringuito, José Álvarez va assegurar que, després de visionar un vídeo en què apareix Lamine Yamal caminant del vestidor al seu cotxe, està preocupat. "El que m'ha transmès és que millor ho vegem, perquè...", deia, sense poder acabar, el periodista.

Recordem que la seva anterior lesió es va titllar per part dels serveis mèdics del club com "una lesió de grau 1 de la sindesmosi del turmell dret". A les proves mèdiques d'avui coneixeran si es tracta de, com apunta a ser, una recaiguda o si té una altra zona afectada del peu dretà. Sigui com sigui, si es confirmen els presagis, per més que es tracti d'una lesió lleu, impediria que Lamine Yamal pogués estar en el transcendental duel de dissabte que ve.

El Barça s'enfronta a l'Atlètic de Madrid en un Montjuïc en un partit que s'augura crucial a la batalla per LaLiga. Recordem que els matalassers són l'equip més en forma de la competició en aquests instants i que ja han igualat a punts els de Hansi Flick. Això sí, aquest seria, en principi, l'únic partit que es perdria Lamine Yamal, ja que l'últim final de l'any es descansa i al primer del 2025 hi ha Copa.