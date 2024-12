Josep Pedrerol i Tomás Roncero en xoc després de veure imatges de Mbappé i Vinicius

Això d'ahir a la nit va ser una autèntica muntanya russa d'emocions merengues. El Reial Madrid plantejava un complicadíssim partit a Bèrgam que havia de servir per desfer-se de les males sensacions mostrades fins ara a la Champions i donar un cop sobre la taula. Tot i això, l'escenari no propiciava gaire optimisme, ja que els d'Ancelotti s'enfrontaven a una Atalanta líder de la Sèrie A, amb nou victòries consecutives i 14 partits seguits imbatuts.

No podia haver començat millor el duel per als de la capital, ja que Kylian Mbappé va espantar durant uns segons els fantasmes i va anotar un gran gol al minut 10. El domini blanc es va prolongar durant uns minuts, però arribant al minut 30, els del nord d'Itàlia van fer un pas endavant i el madridisme va tornar a patir. Les inseguretats defensives van tornar a fer acte de presència, així com els dubtes en la generació de joc i la intensitat en les jugades dividides.

| Real Madrid

Amb tot, l'Atalanta va empatar la contesa just a l'última acció del primer temps, després d'un penal força clar d'Aurélien Tchouameni. No escatimar en precisió Charles De Ketelaere, amb un llançament extraordinari impossible de tallar fins i tot per a tres Courtois. La tendència, a més, es va mantenir al començament del segon tram, amb els de Gasperini generant molt de perill i els d'Ancelotti mostrant-se impassibles i sense capacitat per reaccionar.

Però al 56', Vinicius Jr, a la primera acció en què el vèiem participar en tot el partit, es va trobar amb un fortuït rebuig al balcó de l'àrea i el va enviar al fons de les malles. Un parell de minuts més tard, Jude Bellingham faria el mateix, implementant un avantatge al marcador difícilment salvable. L'Atalanta ho va intentar i fins i tot va retallar distàncies amb un gran gol d'Ademola Lookman, però no va ser suficient i el madridisme va tornar a somriure.

No tot van ser bones notícies

En resum, el Reial Madrid va recuperar sensacions positives després de guanyar un dels equips més en forma d'Europa i allunyant-se dels llocs d'eliminació. A més, Kylian Mbappé es va mostrar per fi determinant i va protagonitzar un gran partit. Això sí, la mala nova de la nit també la va protagonitzar l'astre francès.

I és que l'ex del PSG no va poder ni tan sols acabar el partit, ja que va haver de ser substituït al minut 36 a causa d'una lesió. El seu malestar semblava néixer d'unes malalties musculars al quàdriceps, tot i que encara s'ha de sotmetre a proves. Els que han volgut transmetre negativisme han estat Josep Pedrerol i Tomás Roncero a El Chiringuito.

Durant l'emissió del seu programa ahir a la nit, al post del partit, van emetre unes imatges en directe mentre els jugadors del Reial Madrid sortien del vestidor en direcció a l'autobús. El presentador del programa hi va percebre una coixesa a Kylian Mbappé, cosa que seria, per descomptat, un indici preocupant. Veurem com evoluciona.