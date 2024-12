Hansi Flick ho sap, el Borussia Dortmund podria sorprendre amb un curiós esquema

El Barça i el Borussia Dortmund es veuran les cares en aquesta sisena lliga en un duel que promet ser dels més interessants de la nit. El club blaugrana és el tercer classificat de la lligueta, mentre que els germànics són quarts. Tots dos arriben amb 12 punts. El Borussia Dortmund s'està mostrant un equip extremadament fort quan juga al Signal Iduna Park.

Els de Nuri Sahin no han perdut cap partit com a local (8V/1E). De fet, són l'equip que ha aconseguit més punts de la Bundesliga si tenim en compte els partits disputats a casa. Si el Borussia Dortmund és sisè en lliga és perquè fora de casa està rendint un nivell paupèrrim (2 punts de 18). A més, van caure eliminats de la DFB Pokal en la visita a Wolfsburg. De fet, les úniques victòries fora de casa del curs han estat contra el Brugges i el Dinamo de Zagreb.

El Barça no ha perdut mai contra el conjunt germànic (2V/2E), tot i que els dos partits que ha disputat Dortmund han acabat en empat. A Champions, ha aconseguit deixar la porteria a zero en 3 ocasions. A més, tots els partits han estat capaços de veure porteria.



Sahin sol utilitzar un 4-3-3 en atac que es transforma en un 4-2-3-1 defensiu. Kobel serà el porter titular. El suís, tot i que ha encaixat 23 gols a 17 partits, ha demostrat ser molt solvent. Per davant, tindrà una defensa de 4. Ryerson (dreta) i Bensebaini (esquerra) seran els laterals, mentre que l'eix de la defensa estarà compost per Schlotterbeck i Emre Can. Aquest segon acostuma a jugar al mig del camp, però les lesions de Süle i Anton obligaran Sahin a alinear l'exjugador del Bayern.

Julian Brandt, peça angular, es va lesionar fa dues setmanes contra el Dinamo de Zagreb, i, segons Sahin, és baixa. Aleshores, Nmecha i Gross formaran el doble pivot amb Sabitzer a la mitjapunta. Malen (dreta) i Bynoe-Gittens (esquerra) seran els extrems. Aquest darrer és la principal amenaça per al Barça. L'anglès està rendint a un gran nivell i en els darrers 4 partits suma 4 gols i 1 assistència. En els dos darrers partits, contra el Bayern i el Gladbach, ens ha deixat gols d'una gran bellesa. La punta d'atac serà ocupada per Guirassy, que a Champions suma 4 gols i 2 assistències en 5 partits.





Borussia Dortmund és un equip capaç d'adaptar-se a diferents contextos al llarg del partit. És un conjunt que pot tenir el control de la pilota, però també pot cedir la iniciativa i sortir al contraatac. De fet, té jugadors molt perillosos a camp obert com els ja esmentats Bynoe-Gittens, Guirassy i Malen. Un fet important és que els "groc-i-negres" arriben amb moltes baixes (Beier, Adeyemi, Süle, Anton i Brandt). Per aquest motiu, molts suplents són jugadors sorgits del planter amb poca experiència a l'elit.