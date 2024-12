Paco González diu el que molts pensen sobre l'entrevista a Mbappé: 'M'ha...'

Kylian Mbappé ha estat un dels futbolistes més mediàtics dels darrers mesos. La seva polèmica sortida del PSG, el seu rendiment irregular al Reial Madrid i les seves absències amb la selecció francesa han generat constants debats. Tot i ser un dels jugadors més influents del futbol actual, les seves decisions i declaracions solen dividir opinions en l'àmbit esportiu.

Recentment, Canal Plus França va publicar una entrevista amb Mbappé que prometia donar llum sobre la seva situació actual. El davanter va parlar sobre la seva adaptació al Reial Madrid, la seva pressió mediàtica i el seu estat mental. No obstant això, l'entrevista no va convèncer tothom, especialment Paco González, director de Tiempo de Juego, que va expressar la seva decepció a El Tertulión.

En aquesta entrevista, Mbappé va reconèixer haver-se sentit "fatigat", cosa que hauria afectat el seu rendiment aquesta temporada. Va admetre no haver estat "a l'altura del que s'esperava" i va demanar paciència, assegurant que la veritable avaluació arribarà a la segona meitat de la temporada. "Al Reial Madrid, s'espera la segona part de la temporada per jutjar-te", va afirmar el jugador.

Tot i això, Paco González va ser crític amb l'entrevista, considerant-la trivial i superficial. "M'ha semblat tot força normalet, molt 'chau-chau'", va comentar al programa. Segons González, encara que Mbappé va ser "molt correcte", l'entrevista no va tenir profunditat. "No he vist res de transgressor, cap comentari que realment em faci pensar que està dient alguna cosa nova o interessant", ha afegit.

Altres opinions sobre l'entrevista

Altres col·laboradors del programa, com Santi Cañizares, van abordar aspectes més seriosos de l'entrevista, com les acusacions d'assetjament sexual que han esquitxat el davanter a Suècia. Mbappé va assegurar no sentir-se preocupat pel tema, encara que va admetre el "soroll" mediàtic al voltant de la seva persona. "Si la Justícia em convoca, aniré", va afirmar Mbappé. Per a Cañizares, aquest tema és fonamental, ja que afecta tant l'honor del jugador com la seva estabilitat emocional.

Paco González també va destacar la falta d'autocrítica de Mbappé a l'entrevista. Segons va explicar Dani Gil al mateix programa, a França, els comentaristes de Canal Plus van expressar una decepció similar. Els experts van trobar a faltar explicacions sobre per què Mbappé està tan lluny de la seva millor versió, així com detalls sobre la seva relació amb el seleccionador francès, Didier Deschamps.

Al programa, Manolo Lama i altres col·laboradors van valorar l'entrevista com una oportunitat per entendre el moment que travessa Mbappé. Tot i això, González ha insistit en la seva visió crítica: "M'interessa el que diuen els jugadors, però molt més el que fan". Per ell, el contingut de l'entrevista no va aportar res de realment nou sobre l'estrella francesa.