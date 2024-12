Cop dur per al Reial Madrid: Mbappé lesionat... i hi ha conseqüències

El Reial Madrid ha millorat a la Lliga després de la victòria per 0-3 a Montilivi contra el Girona FC, però ha començat bé a la Champions League. Els blancs, fins ara, han perdut tres partits de cinc i només n'han guanyat dos. Contra l'Atalanta, a Bèrgam, els de Carlo Ancelotti necessiten una victòria si no volen veure perillar la seva presència al top24.

Aquest any han desaparegut els famosos grups de la Champions League. Estàvem acostumats a vuit grups de quatre equips (amb lletres de la A a la H). Passaven a vuitens setze equips, els dos primers de cada grup. Aquest any funciona diferent. Els vuit primers equips aniran directament a vuitens de final. Els equips del 9è al 24è lloc participaran en play-offs a doble partit per assegurar el seu passi. Finalment, els equips que acabin a la posició 25 o inferiors seran eliminats sense accés a la UEFA Europa League.

| Canva

El partit ha començat bé per al Reial Madrid. Kylian Mbappé ha marcat el primer gol al minut 10. Tot i això, la situació es va torçar a partir del minut 35, quan el davanter francès ha hagut d'abandonar el terreny de joc lesionat. Això ha fet que Charles de Ketelaere anotés el gol de l'empat, des dels onze metres.

La lesió de Mbappé ha portat conseqüències. Els blancs s'han quedat amb un dels seus jugadors més importants en atac, amb Jude Bellingham. I els italians han aprofitat aquesta absència per empatar el partit (resultat al descans).

Futur del Reial Madrid

El Reial Madrid té dos partits al davant, després de finalitzar el partit contra l'Atalanta. Els blancs rebran al Santiago Bernabeu el Salzburg i visitaran el complicat camp del Brest, un dels equips revelació de la present edició de la Champions League. Els francesos ocupen la tercera posició, amb 13 punts, en espera que el FC Barcelona disputi el partit. Els blaugranes s'enfrontaran al Borussia Dortmund, que té els mateixos punts.

| Twitter

La lesió preocupa Carlo Ancelotti. De moment no se sap l'abast de la lesió. Els serveis mèdics del club us faran les proves pertinents per conèixer-ne les conseqüències. Ara com ara, les conseqüències més immediates han estat l'empat de l'equip rival.

Rodrygo ha entrat al seu lloc. El brasiler no va viatjar a Girona i no ha sortit a l'onze titular a Bèrgam. En un onze amb Vinícius, Mbappe i Bellingham tindrà poques oportunitats i ha d'aprofitar totes les que tingui, per mínimes que siguin.