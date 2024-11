Jota Jordi diu el que molts pensen després del gol anul·lat a Robert Lewandowski

Nou episodi de polèmica en què el Barça és un dels protagonistes. Aquesta vegada els ha tocat ser la víctima, ja que un error en el sistema de fora de joc semiautomàtic va provocar l'anul·lació d'un gol que devia haver pujat al marcador. Al final, l'equip de Hansi Flick va acabar perdent per la mínima i molts atribueixen el motiu de la derrota a aquest error arbitral.

| Movistar Plus+

A causa d'això, les xarxes socials s'han inundat de protestes procedents dels aficionats del Barça, que no han dubtat a recriminar aquesta decisió sense precedents. I és que la tecnologia va confondre la bota de Nayef Aguerd amb la de Robert Lewandowski i el polonès realment estava en posició legal. El desenllaç final del xoc si no s'hagués produït aquest error és impossible conèixer-lo, però és fàctic que el gol devia haver pujat al marcador.

Un dels que s'ha mostrat més indignat ha estat Jota Jordi, col·laborador d'El Chiringuito de Jugones. El català va publicar al seu perfil de X, anteriorment Twitter, un comentari en què es mostrava el seu evident malestar amb l'acció, que no intueix com a error fortuït, sinó provocat. "Al llarg de la història, el Barça, per guanyar, ha hagut de ser molt superior. Si no, no ens deixen. Avui n'és una mostra més", començava dient. I després sentenciava: "Contra tot i contra tots. No podran amb nosaltres!".

En què consisteix el fora de joc semiautomàtic?

El fora de joc automàtic és una tecnologia innovadora que LaLiga ha implementat recentment per tal d'agilitzar i millorar la precisió en les decisions arbitrals relacionades amb el fora de joc. Aquest sistema, que ja havia estat provat en competicions de primer nivell, com la UEFA Champions League i la Copa del Món de Qatar 2022, utilitza un conjunt avançat de càmeres i algorismes per identificar de manera ràpida i precisa quan un jugador està en posició de fora de joc.

La tecnologia funciona mitjançant la instal·lació d'un sistema de càmeres específiques al voltant de l'estadi, que capturen els moviments dels jugadors i de la pilota en temps real. Aquestes càmeres estan connectades a un programari que analitza 29 punts corporals de cada jugador, com els peus, els genolls i les espatlles, per determinar la seva posició exacta al camp en cada moment. Quan un passi potencialment en fora de joc passa, el sistema genera automàticament una alerta per als àrbitres de vídeo (VAR), que verifiquen la jugada amb rapidesa. En menys d'un minut, el VAR pot confirmar si el jugador estava avançat o en posició correcta, i proporciona a l'àrbitre principal la informació necessària per prendre una decisió precisa.

Aquesta tecnologia no només redueix el marge d'error humà, sinó que també optimitza els temps de revisió i evita les llargues pauses que sovint interrompen el ritme del joc.