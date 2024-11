Gir de 180 graus amb Sergio Ramos: Sorpresa de Florentino Pérez al Reial Madrid

El mercat de fitxatges és com una pel·lícula de thriller psicològic: mai no saps per on et pot portar i es produeixen canvis de guió totalment inesperats. Finestra rere finestra, veiem com diversos equips ens sorprenen amb reforços que no se sospitaven possibles uns dies enrere per diversos motius. I això és precisament el que podria passar amb el Reial Madrid.

I és que hi ha alguns rumors, com el promulgat per l'Sport, que garanteixen que Sergio Ramos és una opció real per reforçar la defensa de l'equip merengue. No és gaire habitual que Florentino Pérez tregui la xequera al mercat hivernal, però aquest any la situació és diferent. Ja no només perquè els blancs es mostren perduts pel camp i sense un líder, sinó perquè les lesions estan castigant amb gravetat la parcel·la del Reial Madrid.

David Alaba segueix recuperant-se del trencament del lligament creuat i retornarà a la normalitat, en principi, a mitjans del mes de gener. Dani Carvajal, per part seva, patint de la mateixa lesió, es perdrà la resta de la temporada. Amb aquestes dues baixes importants, les mancances a la parcel·la són evidents; així s'ha demostrat en els darrers partits.

Retorn de luxe

No es recorda un Reial Madrid que rebi tants gols. I és que són ja nou les dianes rebudes en els últims tres duels; i, per a més inri, tots s'han disputat al Santiago Bernabéu. Tot i això, és evident que el Reial Madrid ha perdut fortalesa defensiva, un dels signes d'identitat que més els ha identificat els últims anys.

Sergio Ramos es troba sense equip des que el 30 de juny passat vencés el seu contracte amb el Sevilla. Durant l'estiu es va especular sobre una possible sortida del sevillà a alguna lliga de bitllets, com la saudita o la nord-americana, però finalment el campió del món amb Espanya no va signar cap nou contracte. Tot apunta que estaria esperant alguna oportunitat que el convencés per tornar a saltar als terrenys de joc.

I la trucada del Reial Madrid podria posar fi a les prolongades vacances de Sergio Ramos. El de Camas ha estat un dels jugadors més destacats dels merengues en aquest darrer segle, aconseguint alçar fins a 22 títols (4 Champions, 4 Mundials de Clubs, 3 Supercopes d'Europa, 5 Lligues, 2 Copes del Rei i 4 Supercopes d'Espanya). Han estat en total 671 partits els que ha disputat de blanc, però aquesta xifra podria assolir cotes encara més elevades si finalment es confirma aquesta informació de l'Sport.