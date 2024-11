Fitxatges Reial Madrid: Ramón Álvarez de Mon revela el nom que vol Florentino Pérez

El Reial Madrid es troba en una situació complexa a la parcel·la defensiva després de les greus lesions patides per diversos dels seus jugadors les últimes setmanes, especialment la recent d'Eder Militao, que estarà tot el que resta de temporada de baixa. Amb la necessitat de reforçar aquesta línia al mercat d'hivern, el club blanc s'ha vist obligat a explorar el mercat a la recerca d'alternatives que aportin seguretat i qualitat a la defensa. Aquesta situació ha generat una intensa activitat a l'àrea de fitxatges del Reial Madrid, amb la mirada posada en jugadors que puguin arribar al gener per cobrir la baixa del central brasiler i estabilitzar la rereguarda de l'equip.

En aquest context, el periodista Ramon Álvarez de Mon ha revelat el nom del principal objectiu que Florentino Pérez tindria al cap per reforçar la defensa madridista. Segons l'esmentat en una piulada, Aymeric Laporte, central espanyol de l'Al-Nassr i exjugador del Manchester City, es perfila com l'opció favorita per incorporar-se a l'equip blanc al gener. Tot i que el traspàs encara no s'ha concretat, ja hi hauria hagut contactes preliminars entre el Reial Madrid i l'entorn del jugador, fins i tot abans de la lesió de Militao. El periodista assegura que el Madrid estaria buscant una operació al voltant dels 10-12 milions d'euros, una xifra que resulta accessible.

Aymeric Laporte: Un reforç experimentat per al Reial Madrid

Aymeric Laporte es presenta com una opció atractiva per al Reial Madrid a causa de la seva vasta experiència al futbol europeu, especialment a la Premier League amb el Manchester City, on va destacar com un dels centrals més sòlids. En el seu equip actual, l'Al-Nassr d'Aràbia Saudita, Laporte ha mantingut un bon nivell i fins i tot ha anotat dos gols en els nou primers xocs de la Saudita Pro League.

A més, en aquesta temporada, Laporte ha acumulat un percentatge notable en intercepcions i rebuigs, contribuint a mantenir la solidesa defensiva del seu equip. La seva experiència en competicions d'alt nivell i la seva capacitat per adaptar-se a diferents estils de joc el converteixen en un candidat ideal per ocupar la posició que ha deixat vacant Militao al Reial Madrid. A més, Laporte compta amb una sortida de pilota polida, una característica que encaixa bé amb l'estil de joc madridista, que busca construir des de la defensa amb precisió i velocitat.

Tot i que els contactes entre el Reial Madrid i l'entorn de Laporte ja haurien començat, l'operació encara no està tancada. Florentino Pérez i el seu equip de directius hauran de negociar amb l'Al-Nassr per concretar el traspàs del central, una tasca que es podria veure facilitada per la disposició de Laporte a tornar a Europa i per la flexibilitat econòmica del club saudita. Un altre dels noms que s'han estudiat aquests últims dies és el de Sergio Ramos.