Josep Pedrerol defensa Vinicius després de l'expulsió: 'L'expulsen per...'

L'últim episodi de polèmica al voltant de Vinicius Júnior ha suscitat un encès debat en el món del futbol espanyol. El davanter brasiler del Real Madrid va ser expulsat per colpejar entre la zona del coll i el rostre a un contrari, cosa que ha donat peu a múltiples interpretacions sobre el criteri arbitral i l'aplicació de la justícia esportiva. Un dels defensors més fervents del jugador ha estat el periodista Josep Pedrerol, qui en el programa El Chiringuito va oferir la seva visió dels fets.

Pedrerol va començar lamentant el possible càstig de “quatre partits per empènyer lleument” i es va queixar que, al seu parer, casos més greus —com entrades amb els tacs per davant que podrien ocasionar lesions— es saldin amb una simple groga i sense més sanció posterior. “Ens perdem, de veritat”, comentava amb cert astorament. Al seu judici, decisions disciplinàries com aquesta no farien sinó encoratjar la conducta d'aquells que empren tàctiques violentes en el terreny de joc: “Quan surten jugadors amb els tacs a lesionar, zero partits i groga”.

En la seva dissertació, Pedrerol no es va oblidar de subratllar els errors comesos pel brasiler al llarg de la temporada. De fet, va reconèixer que Vinicius “s'equivoca” i que no ha de “caure en provocacions”. Amb aquesta afirmació, va deixar clar que el jove atacant també ha de treballar en la seva conducta per evitar veure's perjudicat en situacions on la tensió sobre el camp es dispara: “Vinicius s'equivoca. Jo l'he criticat, no es pot anar així, caient en provocacions, completament.”.

És una cosa personal

No obstant això, el punt crucial del comentari de Pedrerol va arribar quan va afirmar que l'expulsió del jugador merengue es devia més al seu nom i reputació que a l'empenta en si. “Però avui em poso del costat de Vinicius, eh. L'expulsa perquè és Vinicius”, va sentenciar. En altres paraules, el periodista sosté que l'àrbitre no hauria pres la mateixa decisió si s'hagués tractat d'un futbolista amb un perfil menys mediàtic. Així, acusa els col·legiats d'un biaix clar contra el brasiler a causa dels seus constants titulars, la seva reputació de jugador polèmic i el seu historial de topades amb rivals.

El debat ara se centra a determinar si la sanció realment correspon a l'acte o si l'àrbitre va castigar la fama de Vinicius i la seva tendència a la confrontació. Per a alguns, el brasiler és el veritable responsable de les seves penúries, ja que sol deixar-se portar per la passió i el temperament en el moment menys oportú. Per a altres, és la víctima d'un sistema que mira amb lupa les seves accions i les jutja amb un raser diferent.

En qualsevol cas, les paraules de Pedrerol vénen a alimentar la controvèrsia sobre el focus mediàtic i disciplinari que hi ha sobre Vinicius. Amb el jugador de baixa per sanció, el Real Madrid i el seu entorn valoren la possibilitat de recórrer, convençuts que el càstig és desproporcionat. El debat seguirà, i la pilota, per ara, es manté a la teulada de la justícia esportiva.