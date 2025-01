Carme Barceló parla clar sobre la sanció que hauria de caure-li a Vinicius: 'Li...'

Sembla que, per molt que Vinicius insistís a merèixer-la, la vermella directa no era una sanció factible per a ell. Agressions a raig i evidents s'han produït amb massa assiduïtat al llarg dels últims anys, sense que cap d'elles tingués el càstig que mereixia. I fins i tot van ser capaços de retirar-li una altra vermella directa que havia vist unes temporades enrere precisament a Mestalla. Com si les regles fossin diferents per a ell.

Amb tot, ahir es va acabar el bon fario del brasiler amb la il·legalitat i Soto Grado, després d'haver d'acudir al VAR, va decidir expulsar-lo. Vinicius es va rebotar, va assenyalar amb el dit i es va acostar de manera amenaçadora cap al col·legiat; 'evidentment', això no figura a l'acta arbitral. Massa van fer ja. El '7' merengue va agredir el porter valencianista, Stole Dimitrievski, quan la pilota no estava en joc (factor diferencial que, sorpresa, tampoc es menciona a l'acta; aquest detall pot reduir la seva sanció de quatre a dos partits).

Sigui com sigui, el que ara està esperant tothom és conèixer la decisió del CTA sobre la quantitat de duels que haurà de perdre's el brasiler. Com dèiem, tot fa indicar que Vinicius tornarà a 'sortir-se amb la seva' i amb prou feines es perdrà un parell de duels. En una situació normal, en què el col·legiat hagués inclòs a l'acta que l'incident es va produir amb la pilota aturada i que, a més, el futbolista va amenaçar l'autoritat arbitral, el càstig s'hauria prolongat entre 4 i 12 partits.

De fet, això és precisament el que demanava la periodista Carme Barceló al seu compte de X (anteriorment Twitter). "Li haurien de caure, mínim, quatre partits a Vinicius. Però ja sabeu com va això…" deia. Recolzava el seu discurs un altre periodista culer, Adrián Sánchez, que es recordava de la vermella que va rebre el míster del Barça fa unes setmanes: "Si el de Flick van ser dues setmanes de sanció..."

La Supercopa en joc

En el cas hipotètic i improbable que els esdeveniments transcorreguessin el seu curs més lògic, Vinicius seria sancionat amb quatre partits. La legislació del futbol espanyol contempla que quan un jugador és castigat amb aquest nombre de partits, també afecta altres competicions. En aquest cas, el brasiler no podria disputar cap dels dos duels de la Supercopa que el Real Madrid pot jugar la setmana vinent a l'Aràbia Saudita. Tampoc el de la Copa.

Sigui com sigui, no queda altra que esperar a veure quina és la determinació final del CTA, encara que ja podem començar a intuir-la. Si només el sancionen amb dos duels, no podrà estar present ni davant Las Palmas ni davant el Real Valladolid.