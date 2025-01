La sorpresa que Hansi Flick podria estar preparant en l'11 del Barbastro - Barça

El FC Barcelona inicia aquesta tarda (19:00 hores) la seva trajectòria a la Copa del Rei amb un duel a Barbastre que, a priori, sembla assequible. No obstant això, Hansi Flick i la pròpia plantilla blaugrana estan molt pendents de no ensopegar, sobretot pel record de la passada temporada, quan ja es van enfrontar al conjunt oscenc en la mateixa ronda i van patir més del compte abans d'imposar-se (2-3). El format del torneig del ‘KO’ no deixa marge d'error: un sol partit a cara o creu i el vencedor accedeix a vuitens.

Les novetats en la convocatòria no són poques, especialment en l'apartat de retorns i possibles debuts. Es preveu que Wojciech Szczesny estreni per fi la samarreta blaugrana sota pals, després de la seva arribada durant el passat mercat d'estiu. D'altra banda, Ronald Araujo podria gaudir dels seus primers minuts de la temporada, una cosa que l'afició anhela després de la seva prolongada absència per motius físics. La infermeria del Barça ha minvat l'equip en les últimes setmanes, però el tècnic alemany assumeix el repte de refrescar l'onze amb jugadors menys habituals i, de pas, donar descans als més carregats de minuts.

Un dels grans al·licients serà la presència de Toni Fernández, juvenil de 16 anys que ja ha entrenat amb el primer equip el divendres previ al xoc coper. El canterà, el nom complet del qual és Antonio Fernández Casino, milita oficialment al Barça Atlètic i la seva temporada està resultant una mica complicada arran de dues lesions (una sobreextensió de la banda de sindesmosi i un esquinç al turmell) que l'han tingut apartat dels terrenys de joc. Tot i així, els seus números a Primera Federació són prometedors: 5 partits, 2 gols i 1 assistència, mostrant una gran desimboltura a la banda.

Baixes importants a dalt

És precisament Toni Fernández qui podria convertir-se en la gran sorpresa de Flick per al partit davant el Barbastre. La convocatòria ofereix pistes que el tècnic vol recórrer a la pedrera i, atès que noms com Dani Olmo o Pau Víctor no poden participar pel conegut problema de la seva reinscripció, s'obre la porta perquè el juvenil gaudeixi de minuts i protagonisme. Aquest extrem dret, que també pot actuar pel perfil esquerre o fins i tot a la mitjapunta, està cridat a ser un dels referents de la Masia en els pròxims anys, i la Copa sol ser l'escenari ideal per a aquests debuts il·lusionants.

Pel costat de les absències, a més de les d'Olmo i Pau Víctor (temes de documentació federativa), tampoc hi seran Ferran Torres, Andreas Christensen ni Lamine Yamal, tots a la llista de lesionats, mentre que Raphinha cau per decisió tècnica. La resta de l'expedició la componen jugadors com Balde, De Jong, Gavi o Lewandowski, si bé s'espera que molts d'ells comencin des de la banqueta, a l'espera d'un segon temps on, en cas de necessitar un gir de guió, puguin entrar per resoldre.

El xoc es disputarà sense tornada, un desafiament que emmarca un autèntic ‘tot o res’ per al Barça en el torneig coper. Amb la classificació per a vuitens en joc i amb el fantasma de la temporada passada planant sobre l'ambient, Flick podria donar protagonisme a un onze ple de suplents i canterans, destacant la hipotètica irrupció de Toni Fernández, qui, de confirmar-se, representaria el cop d'efecte que l'afició culé espera veure en aquest tipus de competicions.