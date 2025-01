Tomás Roncero es posa les mans al cap... i David Bernabéu el deixa KO

Zasca de manual el que s'ha emportat Tomás Roncero. Va voler ser el més llest de la classe i va acabar rebent una dosi de realitat que, de ben segur, recordarà per a les pròximes vegades que se li acudeixi protestar. És el que hi ha quan s'ha normalitzat el forofisme en el periodisme esportiu, rebutjant la necessària objectivitat.

I és que ahir a la nit es va produir un emocionantíssim duel entre el València i el Real Madrid a Mestalla, corresponent a la dotzena jornada de LaLiga. La fatídica DANA va impedir que aquest xoc es dugués a terme quan hauria d'haver-se fet i ara ambdós equips ja s'han posat al dia. Aquests dos equips sempre deixen partits per al record i ahir no havia de ser diferent.

Gols, remuntada, expulsions, tensió, protestes i polèmica. I és que quan el Real Madrid anava per sota en el marcador, pràcticament durant tot el transcurs del matx, els merengues es van acollir a la protesta per justificar el momentani revés. Entre les moltes accions que protagonitzaven les seves queixes, va destacar la que es va produir en el penal que va errar Jude Bellingham.

El migcampista anglès va enviar la pena màxima al pal, però Stole Dimitrievski estava avançat i molts aficionats del Real Madrid proclamen que s'hauria d'haver repetit. Un d'ells va ser Tomás Roncero: "El penal s'hauria d'haver repetit. Dimitrievski s'avança amb els dos peus i influeix en l'ajustat del xut de Bellingham", assegurava. Però res més lluny de la realitat.

David Bernabéu li ho explica

La norma és clara: "Si la pilota no entra perquè es quedi curta, se'n vagi fora o impacti en pals o travesser i la il·legalitat del porter no ha tingut res a veure en això, el penal no es repetirà". No hi ha cap lloc al dubte. O no se l'han llegit o no han volgut entendre-ho.

De fet, el periodista del SPORT, va compartir una captura d'aquesta regla oficial per respondre a un altre periodista de renom, Juan Carlos Xuancar, qui tampoc ha amagat mai el seu madridisme. Aquest va dir: "M'he perdut alguna cosa del Reglament? Per què no es repeteix el penal de Bellingham si el porter del València tenia els 2 peus davant de la línia de gol quan va xutar l'anglès?". I, de nou, res més lluny de la realitat.

A més d'aquesta acció, els aficionats blancs sol·licitaven també un penal a Vinicius que, evidentment, a ningú més li va semblar punible. Protesten també la vermella assenyalada precisament al brasiler, després d'una evident agressió. I, a més, es va considerar que en el gol del València podria produir-se una falta prèvia a Rodrygo a l'inici de l'acció, la qual cosa hauria d'haver anul·lat el gol.