José Álvarez provoca temor amb el Barça i el retorn al Camp Nou: 'Poc...'

L'espera per tornar al Camp Nou continua sent un maldecap per al FC Barcelona. Tot i que el pla inicial contemplava un retorn parcial al setembre, els dubtes sobre la viabilitat real de l'estadi creixen cada dia més. Les inspeccions tècniques que avui es duran a terme al coliseu blaugrana marcaran un punt d'inflexió en el futur immediat de l'entitat.
Una revisió decisiva per al futur immediat
José Álvarez, en la seva intervenció a El Chiringuito, va revelar que aquest dimarts inspectors de l'Ajuntament de Barcelona visiten de nou el Camp Nou per avaluar l'estat de les obres. La decisió que s'adopti després d'aquesta inspecció podria determinar si el club pot complir amb el seu desig de reobrir l'estadi al setembre. Altrament, haurà d'endarrerir el seu retorn.
Segons Álvarez, l'ambient a les oficines culers no és especialment optimista. Al club entenen que els tècnics municipals estan sent massa estrictes en alguns aspectes menors. D'altra banda, la constructora considera que certs treballs ja compleixen amb els requisits bàsics de seguretat. El resultat: la sensació que l'Ajuntament posa obstacles que ralenteixen l'evolució del projecte.
Montjuïc, un pedaç que comença a desgastar-se
El Barça continua jugant a Montjuïc, un estadi que des del principi va ser considerat una solució temporal però que, a hores d'ara, amenaça d'allargar-se molt més del previst inicialment. Tot i que l'entitat va aconseguir un acord amb l'Ajuntament per tenir disponible el recinte olímpic, la capacitat reduïda i la manca de comoditat han generat un malestar general a l'afició.
El calendari tampoc ajuda. El partit davant el Valencia CF a la quarta jornada estava marcat en vermell com el retorn simbòlic al Camp Nou, amb un aforament limitat de 27.000 persones. Tanmateix, els entrebancs administratius i les zones de l'estadi que encara no compleixen amb els estàndards de seguretat comprometen aquesta data.
El pols entre Ajuntament i Barça
El que més preocupa a la directiva blaugrana és el creixent xoc amb l'Ajuntament. Mentre els responsables municipals insisteixen que no signaran cap certificat fins que tots els requisits de seguretat estiguin totalment garantits, des del Barça creuen que s'estan aplicant criteris massa rígids.
El club entén que detalls menors estan endarrerint l'aprovació de permisos clau i, en conseqüència, impedint que l'afició torni al seu estadi. La tensió es reflecteix també en la comunicació pública. Mentre des del consistori apel·len a la prudència, a l'entorn culer es percep una sensació de frustració per no poder accelerar el procés.
Escenari incert per a la Champions
El gran problema afegit és la Champions League. La UEFA ja va traslladar de manera extraoficial que no permetrà partits europeus en un estadi parcialment operatiu, amb una graderia lateral tancada i zones encara en obres. Per això, el Barça haurà de comunicar a la UEFA abans de finals d'agost quin estadi utilitzarà fins al gener.
Tots els indicis apunten que Montjuïc continuarà sent la seu principal dels partits internacionals, tot i que havien somiat amb inaugurar el nou Camp Nou en una gran nit europea.