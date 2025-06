José Álvarez ho confirma, el pla del Barça amb Luis Díaz: 'A Liverpool ja ho saben...'

En l'entorn del FC Barcelona, la recerca d'un extrem esquerre que marqui diferències s'ha convertit en una de les prioritats de l'estiu. En aquest escenari, la figura de Luis Díaz ha emergit amb força per ocupar aquesta vacant i tornar la il·lusió a l'afició blaugrana. I és que no és casualitat que el nom del futbolista sud-americà torni a sonar amb insistència a les oficines del Camp Nou en ple mes de juny. El trident necessita un quart en discòrdia.

L'escenari ha canviat radicalment respecte a altres estius. Si bé és cert que en anteriors mercats Luis Díaz ja havia estat a l'agenda culer, el preu i les circumstàncies del Liverpool feien inviable qualsevol acostament. Ara, la situació és diferent i els moviments a Anfield han obert una finestra d'oportunitat per al Barça. Amb l'arribada imminent de Florian Wirtz al Liverpool per una xifra propera als 150 milions d'euros, els ‘Reds’ estan obligats a reestructurar la seva plantilla, i això passa, inevitablement, per alliberar fitxes importants.

El mateix Díaz, conscient del que implica l'arribada d'un futbolista del nivell de l'alemany, ja ha deixat clar en diferents ocasions que el seu somni és vestir la samarreta blaugrana. Una aspiració que el Barça està disposat a aprofitar, sempre que es respectin els límits econòmics imposats per la delicada situació financera de l'entitat.

| Liverpool FC

Límit 60 'quilos'

Segons la informació revelada per José Álvarez a ‘El Chiringuito’, les converses entre el Barça i l'entorn de Luis Díaz s'intensificaran en els pròxims dies, just després que el club faci oficial el fitxatge del porter Joan García. A Liverpool ja són plenament conscients del desig del colombià i, tot i que sobre la taula hi ha una oferta de renovació molt atractiva, el futbolista ha decidit no prendre cap decisió fins a conèixer el desenllaç de la negociació amb el Barça.

Tanmateix, el principal obstacle no és altre que el preu de traspàs. El FC Barcelona no està disposat a superar els 60 milions d'euros, una xifra que, tot i ser important, s'allunya dels 85 milions que a Anglaterra consideren com a punt de partida per obrir qualsevol negociació seriosa. Tot i aquesta distància, als despatxos blaugranes les sensacions són positives, conscients que la pressió del mateix jugador i la necessitat del Liverpool de quadrar comptes poden jugar a favor del Barça en les pròximes setmanes.

Si el traspàs de Luis Díaz no acaba materialitzant-se, el club ja gestiona alternatives de primer nivell, sent Marcus Rashford l'opció preferida de Hansi Flick per reforçar el costat esquerre. També és cert que precisament a El Chiringuito van assegurar fa només uns dies que l'opció de Nico Williams també estava per reactivar-se.