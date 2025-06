Dures crítiques de Carlos Herrera a la FIFA: 'El Mundial de Clubs és...'

per Iker Silvosa

Any rere any, el futbol mundial assisteix a una allau de partits, tornejos i compromisos que posen a prova el físic dels jugadors i la capacitat dels clubs per gestionar les seves plantilles. Mentre els aficionats gaudeixen de més espectacle que mai, creix la preocupació pel calendari i el veritable sentit d'algunes competicions internacionals.

El nou format del Mundial de Clubs ha donat molt de què parlar. Amb l'ampliació a 32 equips, el torneig busca emular l'emoció i l'estructura d'un Mundial de seleccions, però en versió clubs. Aquesta edició representa un salt històric respecte al model anterior, molt més exclusiu i curt, i posa a prova la resistència dels equips, especialment en el futbol europeu, on el calendari està més carregat que mai.

Les dates escollides, just abans de la pretemporada dels principals campionats nacionals, obliguen els equips a modificar els seus plans de preparació. Els clubs espanyols, com el Real Madrid i l'Atlético de Madrid, han de fer front a aquest repte, gestionant minuts i lesions per evitar arribar minvats a l'inici de LaLiga.

Crítiques i opinions dividides sobre la FIFA i el torneig

L'organització d'aquest nou Mundial de Clubs no ha estat exempta de polèmica. Carlos Herrera, reconegut periodista espanyol, s'ha sumat a la corrent crítica que veu en el torneig un producte pensat més per omplir les arques de la FIFA que pel bé del futbol o dels seus protagonistes. Al seu programa de ràdio, Herrera es mostrava taxatiu: “Serà un negoci per a la FIFA”, reflectint l'opinió de molts seguidors i experts que consideren innecessària la saturació del calendari.

A aquesta opinió s'hi uneixen veus d'exfutbolistes, entrenadors i membres de sindicats de jugadors, que alerten del risc físic que suposa disputar un torneig tan exigent en ple estiu, després d'una temporada maratoniana per als millors clubs del món. Fins i tot a les xarxes socials i debats televisius, és habitual veure la pregunta: Té sentit esportiu aquesta competició o només respon a interessos econòmics?

Format del torneig

El renovat torneig presenta una estructura molt similar a la de la Copa del Món de seleccions. 32 equips de tots els continents competiran durant gairebé un mes, dividits en grups, amb una fase inicial i posteriors eliminatòries directes. Aquesta ampliació permet veure en acció campions i subcampions de lligues menys mediàtiques, que somien amb donar la sorpresa davant els gegants europeus o sud-americans.

Pel que fa a l'aspecte econòmic, la FIFA ha anunciat premis milionaris per als clubs, cosa que ha generat un augment de l'expectació mediàtica i ha empès algunes entitats a reforçar-se durant el mercat de fitxatges d'estiu. A més, per fer front a l'excepcionalitat del torneig, s'ha obert un període de fitxatges extraordinari, permetent que els equips hi arribin amb noves incorporacions.