L'excusa de Guti després de les crítiques a Lamine Yamal

La imatge pública dels futbolistes sol estar sota l'escrutini constant de l’afició, els mitjans i els exjugadors que ara exerceixen com a comentaristes. Les decisions estilístiques d’alguns jugadors joves poden convertir-se en polèmiques inesperades, especialment quan s’interpreten com una manca de respecte a certs símbols esportius.

Durant l’últim atur internacional, Lamine Yamal, jove estrella emergent de la selecció espanyola, va protagonitzar un moment inesperat en roda de premsa en aparèixer amb una gorra col·locada cap enrere. Aquesta imatge aparentment trivial va desencadenar comentaris negatius que van transcendir ràpidament a les xarxes socials i programes esportius.

Un dels crítics més destacats va ser José María Gutiérrez "Guti", exjugador del Real Madrid i actual comentarista en diversos mitjans, així com tertulià d’El Chiringuito. Guti va assenyalar públicament que no era apropiat presentar-se en roda de premsa de la selecció amb aquesta imatge, cosa que va generar una forta polèmica, especialment perquè molts van interpretar aquestes declaracions com un atac directe cap al jugador del FC Barcelona.

Crítiques inicials i resposta mediàtica

En les seves primeres declaracions al popular programa esportiu 'El Chiringuito', Guti va afirmar: "Crec que és la primera vegada que veig un futbolista en roda de premsa amb la gorra cap enrere, i això no m’agrada". Segons ell, la qüestió anava més enllà d’una elecció personal, implicant la responsabilitat dels clubs i la selecció a l’hora de cuidar la imatge dels seus jugadors en actes oficials.

Davant la repercussió i la controvèrsia generada, Guti ha optat per aclarir les seves paraules en una recent entrevista per al diari 'Marca', en el marc de la seva participació com a comentarista a DAZN durant el Mundial de Clubs. L’exfutbolista va assegurar que les seves paraules van ser malinterpretades i que no pretenien ser una crítica directa contra Lamine Yamal.

"Crec que es van confondre les meves paraules", va comentar Guti. "No parlava específicament de Lamine, sinó de qualsevol jugador en general, especialment en contextos oficials amb clubs o selecció. Si l’hi permeten, evidentment pot fer-ho, però el meu comentari no anava dirigit personalment cap a ell", va matisar Guti.

L’aclariment de Guti busca rebaixar la tensió generada per les seves declaracions inicials. Tanmateix, aquesta situació posa en evidència com de delicat pot resultar el tractament mediàtic cap a jugadors joves que comencen a destacar internacionalment. La pressió sobre figures emergents com Lamine Yamal pot incrementar-se considerablement davant situacions aparentment banals, però que es tornen polèmiques ràpidament a causa de l’alt perfil dels implicats.

És evident que ens trobem en un període de transició també pel que fa a la importància de la imatge pública. Ja hem anat veient joves futbolistes, per exemple, vestint d’una manera molt més de carrer, allunyant-se de la sofisticació d’abans.