Jota Jordi troba la clau: La condició de Laporta per fitxar Nico Williams

En l'entorn del Barça poques coses generen tant debat com el mercat de fitxatges. I si hi ha un nom que torna a estar present els darrers estius és el de Nico Williams. L'extrem de l'Athletic Club va ser, de fet, un dels grans protagonistes del culebrot blaugrana l'estiu passat, quan el club català va intentar seduir-lo sense èxit per reforçar l'atac. La seva negativa a abandonar Bilbao va refredar completament l'operació i, segons s'apuntava des de diversos mitjans, semblava un capítol tancat. Tanmateix, les darreres hores han reactivat el run-run.

Des de la direcció esportiva culer hi ha un objectiu molt clar: trobar un extrem esquerre de primer nivell que encaixi en el projecte i potenciï les opcions ofensives de l'equip. Després del cop de porta de Nico Williams la temporada passada, tot indicava que el seu nom havia estat definitivament esborrat de la llista, especialment després que Joan Laporta i Deco arribessin a la conclusió que el futbolista no tenia intenció de vestir de blaugrana.

El club, per tant, va centrar els seus esforços en altres opcions i molts mitjans apunten ara que la prioritat es diu Luis Díaz. El colombià ha agafat força les darreres setmanes i, juntament amb altres noms com Rashford, sembla ocupar els primers llocs de la llista de preferències per a la banda esquerra. Tanmateix, no tot és tan senzill com sembla a l'univers Barça, on les estratègies de mercat i els girs inesperats són a l'ordre del dia.

La condició de Laporta i el factor emocional

L'última aportació a aquest debat l'ha posat Jota Jordi, conegut col·laborador televisiu, que ha revelat a ‘El Chiringuito’ la condició que podria tornar a situar Nico Williams com la gran prioritat blaugrana. En les seves paraules, “a mi em parlen sobre un jugador que fins avui tots pensàvem que era impossible que tornés a relacionar-se amb l'entorn del Barça. Però després d'aquesta trucada jo crec que tornarà a sonar i força”.

Segons Jota Jordi, existeix una clau emocional que podria canviar-ho tot. Laporta manté un punt sentimental respecte a la figura de Nico Williams i, si l'entorn del jugador –ja sigui el seu representant o el mateix futbolista– decideix fer el primer pas, apropant postures, l'escenari podria canviar radicalment. Tal com ho resumeix el mateix tertulià: “Han de passar certes coses. Si la part del jugador fa un moviment, passaria d'estar a la posició 5 de favorits per a l'extrem a estar a la posició 1. Laporta té un punt sentimental que, si el representant o el mateix Nico Williams fessin aquest acostament, jo crec que Nico Williams passa a ser la prioritat del Barça”.

Però el mercat mai és lineal i, en molts casos, els moviments de distracció formen part del joc. Per a Jota Jordi, l'aparent interès per Luis Díaz o Rashford podria ser una maniobra de distracció. Així ho interpreta: “A mi el que estan fent amb Luis Díaz i Rashford em sona a estratègia de mercat de ‘anem a desviar el tret’, però en realitat continua interessant Nico Williams. I quan facin aquest moviment d'apropar postures ells, intentaran fitxar-lo”