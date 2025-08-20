José Álvarez ho confirma, no agrada als culers: Preu que el Barça demana per Casadó

Marc Casadó va ser una de les sorpreses agradables de la temporada passada. Després d'una gran pretemporada, Hansi Flick li va donar la titularitat indiscutible en els primers mesos de competició i va respondre amb intensitat, pressió alta i personalitat a la medul·lar. Tanmateix, la situació va canviar radicalment al gener, quan Frenkie de Jong va recuperar el seu lloc al centre del camp. Des d'aleshores, el jove català va perdre importància de manera progressiva fins a quedar-se sense minuts en les últimes jornades.
De fet, Casadó no va disputar ni un sol minut en els quatre últims partits de LaLiga del curs anterior. Tampoc va participar en l'estrena de la lliga de la temporada 2025/26, cosa que significa que ja acumula cinc enfrontaments oficials consecutius sense jugar.
Flick envia un missatge amb les seves decisions
Hansi Flick confia en Frenkie de Jong i en la recuperació de Marc Bernal, cosa que redueix encara més el protagonisme de Casadó. A la gira asiàtica de pretemporada i al Trofeu Joan Gamper sí que va participar, però en cap enfrontament va ser titular. El missatge de l'entrenador alemany és evident: considera que el jugador del planter no tindrà un paper important aquest any.
Segons ha explicat José Álvarez a Sport Plus, el club ho sap i aquesta setmana es reunirà amb el jugador i els seus representants per aclarir el seu futur immediat. La intenció del Barça és posar-li sobre la taula dos camins: acceptar el seu rol secundari o sortir traspassat.
El preu que demana el Barça per Marc Casadó
La gran novetat revelada per Álvarez és el preu que el Barcelona exigeix per deixar marxar el migcampista: 30 milions d'euros com a mínim. El club entén que es tracta d'una xifra justa per a un jugador format a La Masia, amb contracte vigent i que ja ha demostrat la seva innegable vàlua.
La decisió no convenç a molts aficionats, que consideren Marc Casadó com un dels seus i volen que es quedi. Tanmateix, el Barça prefereix mantenir un llistó alt per no perdre un futbolista amb marge de creixement i mercat internacional.
Interès de la Premier League i d'Itàlia
José Álvarez també va informar que hi ha equips interessats a fitxar Casadó. Hi ha clubs de la Premier i de la Serie A que segueixen la seva evolució des de fa temps i estarien disposats a presentar ofertes si el Barça obre la porta de sortida. El valor de 30 milions pot frenar alguns pretendents, tot i que a Anglaterra és una quantitat assumible per a diversos projectes.
La reunió prevista aquesta setmana serà clau per determinar el desenllaç. La intenció del jugador continua sent seguir al Barça, però és conscient que tindrà pocs minuts. Flick el veu com una peça secundària i la competència a la medul·lar augmenta amb Bernal recuperat i De Jong com a intocable.
El mercat continua obert i la situació de Marc Casadó es resoldrà aviat. Per ara, el club manté una postura ferma: qui el vulgui haurà de pagar almenys 30 milions d'euros.