José Álvarez esclata contra Ter Stegen per la seva jugada al Barça: 'Ni...'

per Joan Grimal

El FC Barcelona viu un dels episodis més delicats del seu estiu, i aquesta vegada no es tracta d’un fitxatge fallit ni d’una operació d’última hora. El centre del conflicte és un dels pilars de l’equip en l’última dècada: Marc-André ter Stegen.

El porter alemany ha decidit no signar l’informe mèdic que permetria al club utilitzar la seva baixa de llarga durada per alliberar salari, una cosa clau per poder inscriure diversos fitxatges recents. El gest ha encès les alarmes a la direcció esportiva i ha generat un incendi que ja és mediàtic.

Un document crucial per a les inscripcions

L’estratègia del Barça era aprofitar el 80% del salari de Ter Stegen —lesionat de l’esquena— com a espai salarial autoritzat per LaLiga, sempre que la baixa superés els quatre mesos reglamentaris. El pla incloïa presentar un informe mèdic signat pel mateix jugador després de la seva operació a Bordeus amb la doctora Léglise.

| Canva

Tot semblava encaminar-se quan el club va elaborar el document necessari per presentar a LaLiga. Però el problema va sorgir quan el mateix Ter Stegen es va negar a signar aquest informe, al·legant que ell mai va ser informat que la seva baixa duraria més de tres mesos, com va expressar en el seu comunicat inicial a les xarxes socials.

Indignació al club i expedient disciplinari en camí

La directiva del Barça es va assabentar de la negativa del porter durant el vol de tornada de la gira per Corea del Sud, i, segons fonts del club, es va plantejar obrir-li un expedient disciplinari exprés si manté la seva postura.

| Canva

Internament, l’enuig és notable. El club sent que Ter Stegen està prioritzant la seva imatge personal per damunt dels interessos col·lectius. Des del Barça defensen que el nou informe reflecteix l’estat real del jugador i que la recuperació efectiva superarà els quatre mesos, tal com exigeix LaLiga per a aquest tipus d’excepcions contractuals.

L’entorn de Ter Stegen respon

Per la seva banda, fonts properes al porter han assenyalat que no s’ha negat rotundament a signar, sinó que vol tractar el tema directament amb la directiva abans de prendre qualsevol decisió. També asseguren que en cap moment se li va explicar que l’informe mèdic que signaria podria utilitzar-se per justificar una baixa més gran.

S’espera una reunió clau entre ambdues parts en les pròximes hores, on el futur immediat de Ter Stegen dins del club podria definir-se no només des del punt de vista mèdic, sinó també des de l’institucional.

La reacció de José Álvarez a El Chiringuito

El periodista José Álvarez Haya, habitual col·laborador de "El Chiringuito de Jugones", no ha trigat a pronunciar-se. Des de les seves xarxes socials, va llançar un missatge dur contra el porter:

“Va donar entrevistes a Alemanya dient que estava per jugar quan al Barça li quedaven els dos mesos més importants, no va viatjar a Milà a donar suport quan sí que ho van fer altres lesionats, i ara es nega a signar un informe per afavorir el seu club…” I va concloure amb una frase taxativa: “Ni una vegada més la samarreta.”

Aquest comentari ha tingut una gran repercussió entre els aficionats culers, dividits entre qui entenen la postura de l’alemany i qui la consideren una traïció a l’escut.

Ruptura definitiva?

Ter Stegen sempre ha estat una figura respectada dins del vestidor, fins i tot considerat un dels capitans silenciosos. Però aquesta situació ha tensat la corda fins a un punt inèdit. Si el conflicte no se soluciona en els pròxims dies, no es descarta que el club prengui més mesures disciplinàries.

Amb inscripcions pendents, fitxatges per tancar i una planificació en marxa, el Barça no es pot permetre aquest tipus de guerres internes. Però per ara, el cas Ter Stegen s’ha convertit en el culebrot inesperat de l’estiu culer.