Confirmat, se'n va: Florentino Pérez i Xabi Alonso resolen un problema del Real Madrid

El Real Madrid continua alleugerint la seva plantilla durant aquest mercat d'estiu. Mentre les mirades estan posades en grans noms i possibles arribades, hi ha històries que es tanquen gairebé en silenci. Una d'elles és la d'un jove brasiler que va arribar com a promesa fa cinc anys i mig per 30 milions d'euros, però que mai va aconseguir debutar amb el primer equip.

Una etapa sense rumb clar

El jugador ha passat els últims anys cedit a diferents equips europeus amb resultats molt discrets. Primer va ser el Borussia Dortmund, on va viure dues etapes sense gairebé continuïtat. Després va arribar al Girona, on tampoc va aconseguir consolidar-se, i després va passar per Frosinone i Granada amb l'esperança de rellançar la seva carrera. No va ser així.

A dia d'avui, el futbolista s'entrena amb el Castilla, tot i que no ha estat inclòs a la pretemporada que l'equip ha dut a terme a Marbella. El club ja li ha comunicat que no jugarà competició oficial ni amb el filial ni amb el primer equip, de manera que la seva presència a Valdebebas té els dies comptats.

Un fitxatge que no va funcionar

El Real Madrid ha assumit internament que el fitxatge d'aquest jove migcampista va ser un error estratègic. Tot i que encara li queda un any de contracte, fins al juny de 2026, la direcció esportiva considera que la millor sortida passa per facilitar-li la carta de llibertat. D'aquesta manera, el club s'estalvia part del seu salari i evita continuar acumulant cessions.

En principi, la idea era trobar un equip que acceptés una cessió i assumís la seva fitxa, almenys parcialment. Tanmateix, davant la manca d'ofertes convincents i el desgast de les seves últimes temporades, la rescissió de contracte s'ha convertit en l'opció més viable.

Un nou començament al Brasil

Des de fa dies, els rumors apuntaven a un possible retorn al seu país natal. Diverses fonts brasileres han confirmat que hi ha un club molt interessat a fer-se amb els seus serveis. I és que, tot i la seva escassa activitat recent, el talent segueix allà, i molts al Brasil creuen que pot retrobar-se amb la seva millor versió si torna a casa.

El Real Madrid, per la seva banda, ha prioritzat tancar el capítol tan aviat com sigui possible. L'operació no deixa ingressos directes a les arques del club, però allibera una plaça i evita continuar acumulant frustracions amb un jugador que mai va aconseguir demostrar el que prometia quan va arribar procedent del Flamengo.

Un comiat sense glòria, però amb esperança

De vegades, en el món del futbol, les grans promeses es queden pel camí. I altres vegades, el que sembla un final pot ser un nou començament. En aquest cas, el club blanc ha optat per una sortida discreta, sense comunicats grandiloqüents ni comiats emotius.

La veritat és que, malgrat els seus intents, aquest futbolista no ha arribat mai a vestir la samarreta del primer equip en partit oficial. La seva història al Real Madrid es tanca sense debut, sense gols i amb molts interrogants. Però també amb una nova oportunitat lluny d'Europa.

Es tracta de Reinier… i se'n va lliure a l'Atlético Mineiro

El protagonista d'aquesta història no és altre que Reinier Jesús, el mitjapunta brasiler que va arribar el 2020 com una de les grans joies sud-americanes i que ara, després d'anys de cessions i sense oportunitats a la casa blanca, marxa lliure a l'Atlético Mineiro. El club de Belo Horizonte l'incorporarà com a agent lliure.

Així conclou una etapa decebedora a la capital espanyola, però potser comença una altra molt més prometedora al seu país natal. Reinier buscarà a l'Atlético Mineiro el que mai va trobar a Madrid: continuïtat, confiança i minuts.