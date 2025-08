Anunci urgent de l'Athletic Club per la lesió d'Oihan Sancet

En el futbol, una pretemporada pot canviar en qüestió de segons. L'Athletic Club, que afronta amb il·lusió una temporada històrica amb retorn a la Champions League, ha rebut una notícia que podria marcar el rumb de l'estiu. Les alarmes han saltat després de l'últim amistós, deixant en l'aire la disponibilitat d'un dels jugadors més determinants de l'esquema d'Ernesto Valverde. L'informe mèdic ha portat alleujament, però també una preocupació renovada per al cos tècnic i l'afició.

Sancet, baixa per a l'inici de Lliga i Champions: Valverde perd el seu home clau a l'atac

L'ensurt va arribar a Anfield. Oihan Sancet, després d'una acció desafortunada amb Szoboszlai, va haver d'abandonar el terreny de joc entre gestos de dolor. El silenci a l'expedició blanc-i-vermella era absolut, temien el pitjor. L'historial del navarrès —amb quatre lesions la temporada passada i 16 partits perduts— afegia dramatisme al moment. Aquesta vegada, les proves confirmen una lesió al lligament lateral intern del genoll dret. Per sort, el creuat no està afectat.

El comunicat oficial no especifica el grau exacte, però fonts mèdiques asseguren que es descarta el pitjor dels escenaris. Sancet no podrà començar la Lliga ni les primeres jornades de la Champions, però la seva absència no s'allargarà més enllà de dos mesos llevat de complicacions, segons l'AS. És, sens dubte, un contratemps important per a un Athletic que vol començar fort a San Mamés i Europa.

| LaLiga

L'Athletic evita el drama total: altres lesions i la gestió d'un estiu accidentat

Les notícies mèdiques han estat intenses a Lezama aquests dies. No només Sancet ha encès les alarmes. Unai Egiluz, central renovat recentment, ha vist confirmats els pitjors presagis: trencament del lligament creuat anterior i baixa per a gairebé tota la temporada. Beñat Prados pateix una lesió muscular de grau moderat i està pendent d'evolució. Aitor Paredes també arrossega molèsties, encara que podria estar disponible aviat. En el cas de Yuri Berchiche, el cop rebut davant el Liverpool no revesteix gravetat i estarà llest per a l'estrena de Lliga.

El cos tècnic s'enfronta així a la difícil tasca de reajustar el seu full de ruta. Valverde perd el seu màxim golejador i cervell ofensiu just quan el calendari exigeix màxima concentració i una plantilla profunda. El relleu de Sancet serà un dels temes de l'estiu a Bilbao, amb la necessitat que altres futbolistes facin un pas endavant mentre duri la seva recuperació.

Oihan Sancet s'ha consolidat com el gran referent ofensiu de l'Athletic. La seva capacitat per jugar entre línies, arribar a l'àrea i crear perill l'han convertit en un jugador insubstituïble per a Valverde. Però les lesions tornen a llastrar la seva continuïtat just en l'any més exigent per al club en una dècada. La temporada passada ja va estar marcada per problemes físics, i ara la preocupació és que la dinàmica es repeteixi.

El club confia que el temps de baixa s'escurci, però tampoc vol forçar terminis i arriscar una recaiguda. El treball de recuperació, tant mèdic com psicològic, serà clau perquè Sancet torni al nivell que el va fer brillar a l'última Lliga.