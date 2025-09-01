José Álvarez deixa en evidència el Reial Madrid per les seves queixes sobre el VAR: ‘És...'

L'endemà del 2-1 del Real Madrid davant el Mallorca continua en ebullició. Les xarxes, les tertúlies i els aficionats discuteixen decisions, jugades i criteris. El focus es mou entre el reglament, la tecnologia i la narrativa dominant al voltant del partit.
Un fil de protestes madridistes després del 2-1 al Bernabéu
Durant l'enfrontament, el Madrid va celebrar cinc gols, dels quals tres van ser anul·lats. Dos van correspondre a Mbappé per fora de joc, un amb VAR i un altre sense tecnologia. El tercer va ser el d'Arda Güler per una mà considerada immediata segons la norma vigent.
Després del xiulet, Tomás Roncero i altres veus van denunciar un tracte especialment sever contra l'equip. José Luis Sánchez va parlar de “putrefacció” i va ressuscitar el terme “Lliga Negreira” en la seva valoració. Una cosa que, per part d'aquests periodistes merengues, és habitual cada cap de setmana. El mateix Mbappé ha fet un tuit criticant el VAR per la decisió en un dels seus gols anul·lats.
La rèplica de José Álvarez: el VAR corregeix, no perjudica
L'analista José Álvarez Haya va respondre amb un missatge que va descol·locar el discurs més incendiari. Va sostenir que, quan el VAR et corregeix més, vol dir que abans et beneficiaven massa. Va rematar amb un contundent “Important saber” que la tecnologia persegueix un futbol més just i transparent.
El seu plantejament va encaixar amb la lectura tècnica d'Arxiu VAR, que va avalar l'anul·lació. Una cosa que va deixar sense arguments Tomás Roncero, que havia denunciat una caiguda històrica de l'arbitratge.
La jugada de Güler reobre el debat sobre la ‘immediatesa’ a l'article 12
La norma sanciona qualsevol gol aconseguit immediatament després d'una mà del golejador. En l'acció del turc, hi va haver toc previ, xut, aturada de Leo Román i gol en el rebuig. Sánchez Martínez va validar la interpretació de continuïtat després de revisar Pulido Santana la prova a la sala VOR.
Aquesta concatenació va ser entesa com un mateix atac, per la qual cosa el gol va quedar invalidat. Arxiu VAR va reforçar aquesta línia publicant imatges i recordatoris explícits de l'article 12 aplicable.
Remuntada blanca, pressió classificatòria i primer gol encaixat
El Mallorca es va avançar amb Muriqi en un servei de cantonada servit per Pablo Torre. El Madrid va reaccionar amb un minut elèctric de Güler i Vinicius per assegurar la victòria final. El 2-1 va suposar l'estrena golejadora del turc, la segona del brasiler i el primer gol rebut.
Amb nou punts en tres jornades, l'equip manté el ple i pressiona els seus perseguidors directes. El Mallorca, tot i la derrota, va trobar rematades perilloses a pilota aturada i segones jugades.
Alfredo Duro se suma a "la festa"
Alfredo Duro va ironitzar amb què al Madrid li exigeixen tres gols per validar-ne un. Aquest missatge va connectar amb el malestar acumulat per altres episodis, especialment de la temporada passada. Tanmateix, l'explicació tècnica posterior va reduir el marge per interpretar la jugada com un greuge. El debat, en tot cas, seguirà viu mentre persisteixi l'ambigüitat del concepte d'immediatesa.
Les queixes visibilitzen frustració competitiva, però també una necessitat d'explicar millor el reglament. El missatge d'Álvarez desplaça la discussió cap a la justícia del procés, no cap a conspiracions recurrents.
El cas Güler funcionarà com a exemple pràctic quan torni a aparèixer una mà discutible. Mentrestant, el Madrid continua a dalt de la classificació, obligat a millorar la seva eficàcia per evitar debats innecessaris.