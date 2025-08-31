Archivo VAR deixa mut Tomás Roncero per les seves protestes pel gol anul·lat a Güler

Partit interessant entre el Reial Madrid i el Mallorca a l'estadi Santiago Bernabéu. El duel va tenir més pólvora que calma. El Reial Madrid va celebrar cinc vegades; tres accions van quedar invalidades i dues van pujar al marcador.
A Mbappé li van anul·lar dos gols per fora de joc, un després de revisió i un altre sense intervenció tecnològica, i a Güler li van assenyalar una mà. El Mallorca es va avançar amb Muriqi i el Madrid va remuntar amb un minut elèctric de Güler i Vinicius. L'equip de Xabi Alonso suma ple de nou punts, amb el seu primer gol encaixat del curs.
El Bernabéu va acomiadar el 2-1 amb el debat encara encès i els mòbils traient fum. Les reaccions es van amuntegar després de l'anul·lació del gol d'Arda Güler, clau per al relat posterior. Entre lamentacions i retrets, va aparèixer una explicació que va canviar el to de la discussió.
Què va dir Archivo VAR: la jugada i la norma aplicada
Archivo VAR va publicar que la intervenció va ser “impecable” perquè Güler toca la pilota amb el braç, remata, Leo Román rebutja i, en el rebot, el turc marca. En ser el mateix golejador, l'acció es considera mà punible i el gol s'ha d'invalidar, amb independència de la voluntarietat.
Aquesta cadena, segons la seva lectura, manté la continuïtat de la mateixa acció ofensiva, per la qual cosa l'anul·lació és correcta.
La protesta de Tomás Roncero i l'eco a les xarxes
Roncero havia qualificat d'“escandalosa” la decisió durant el directe i va encendre les xarxes amb diverses crítiques. Els seus missatges van resumir com se sentia una part del madridisme, convençuda que el criteri va perjudicar l'equip. La peça d'Archivo VAR, però, va aportar un marc jurídic clar que va desactivar bona part d'aquestes queixes, almenys en el terreny reglamentari.
Què diu l'article 12 sobre la “immediatesa” del gol amb mà
L'article 12 del reglament estableix que és infracció si un jugador marca “immediatament després” que la pilota li toqui la mà o braç. Fins i tot, si això passa de manera accidental.
La norma és específica quan l'autor del toc i del gol és la mateixa persona, com va passar amb Güler, i no admet excepcions de voluntarietat. Aquest criteri es manté en els aclariments publicats pels organismes reguladors i figura a les guies d'aplicació nacionals.
Els àrbitres del xoc i el paper del VAR en la nit del Bernabéu
La direcció de camp va recaure en José María Sánchez Martínez, amb Pulido Santana al capdavant del VAR. La combinació va ser protagonista en les decisions determinants de l'encontre, especialment en la mà de Güler. L'informe oficial del partit va recollir la designació completa de l'equip arbitral, confirmant l'estructura tècnica emprada a la sala VOR.
El resultat deixa una victòria amb discussió i un aclariment reglamentari que marcarà les tertúlies. Amb el Madrid pressionant amunt, el focus es trasllada ara a com respondran els seus perseguidors, començant pel Barça. Els de Hansi Flick juguen aquesta nit al camp del Rayo Vallecano. El tècnic alemany comptarà amb nous inscrits i confia a sumar la tercera victòria de la temporada.