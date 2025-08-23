Jota Jordi destapa la realitat de l'àrbitre que ha assenyalat penal: Que...

La nit prometia futbol i va trobar, de nou, un vell debat irresistible. El Ciutat de València va rugir amb intensitat, mentre cada decisió alimentava la tensió creixent. Abans del descans, el partit ja estava encès i els gestos parlaven per si sols.
Polèmica arbitral al Ciutat: penal per mà i groga decisiva abans del descans
L'àrbitre canari va assenyalar penal per mà del lateral blaugrana després de revisar una acció a l'àrea. Instants abans, havia amonestat amb groga el mateix jugador per protestar una decisió de banda. L'estadi va esclatar, i la primera part va tancar amb la polèmica en primer pla. Va passar aquest dissabte 23 d'agost de 2025, amb el VAR com a coprotagonista inevitable.
Estadístiques d'Hernández Hernández amb el Barcelona 2025: balanç de victòries lluny de l'elit
L'àrbitre era Alejandro Hernández Hernández, internacional, amb una àmplia trajectòria i episodis molt recordats a Lliga. Amb ell, el Barcelona suma 21 victòries en 38 enfrontaments, un percentatge guanyador que no impressiona. En Lliga, aquest rendiment baixa fins i tot a xifres properes al 50 % de triomfs.
D'aquí que les xarxes cremaren amb una acusació molt concreta signada per un tertulià conegut, per Jota Jordi. "Q vergonya d'àrbitre!!!!!!!!! Amb aquest home el Barça només ha guanyat el 56% dels partits. Ja s'han encarregat de fastiguejar-nos com sempre; aquest va ser el que ens va treure una Lliga."
Jota Jordi va rematar assenyalant el precedent davant el Betis, convertit en símbol per a molts aficionats. Quan van anul·lar un gol clar del Barça que li hauria donat la lliga als blaugrana.
Tanmateix, aquesta no és l'única polèmica que se li recorda a Hernández Hernández, la temporada passada en un clàssic no va xiular una mà de Tchouaméni molt més clara que la de Balde contra el Llevant.
El precedent del gol fantasma del Villamarín encara condiciona la mirada culer
Aquell episodi remet al cèlebre gol fantasma del Villamarín, mai concedit tot i passar clarament la línia. L'empat posterior va deixar dos punts pel camí i un record difícil de cicatritzar. Vuit anys després, cada decisió amb aquest àrbitre reobre aquell arxiu emocional i dispara la crispació culer.
Les xifres acompanyen parcialment la queixa i expliquen el clima que envolta cada designació. L'equip blaugrana presenta 21 triomfs, 13 empats i 4 derrotes, lluny d'un domini aclaparador esperat. Mentrestant, el seu gran rival registra xifres lleugerament millors amb el mateix àrbitre en competicions domèstiques recents.
Ajustos de Flick per remuntar: amplitud, paciència i banqueta amb impacte immediat
En l'àmbit futbolístic, el pla de Flick exigirà paciència, amplitud sostinguda i decisions clares a la frontal. La banda esquerra ofereix profunditat, però necessita precisió en l'última centrada per fer mal per dins. Si el duel es manté tancat, les peces des de la banqueta poden donar ritme i una mica de pausa.
Gestió emocional i risc disciplinari: l'altra batalla després de la decisió polèmica
La gestió emocional serà clau, sobretot per evitar una segona amonestació que compliqui la tornada. El lateral necessita recalibrar protestes i contactes, perquè cada gest serà escrutat després de l'acció polèmica. Recuperar alçada a partir de la pressió després de pèrdua pot inclinar metres i rebaixar el desordre estructural.