Eric Bailly no és l’únic: Un altre ex de la Premier per al Real Oviedo

El Real Oviedo afronta una de les setmanes més intenses d'aquest mercat de fitxatges. Després d'un inici de lliga irregular i amb mancances evidents en diverses posicions, el club ha fet un pas endavant per tancar una plantilla competitiva en el seu retorn a Primera. Ahir es va fer oficial l'arribada d'Eric Bailly, central amb experiència al Manchester United, i avui l'atenció està posada en un migcampista de nivell internacional.
La incorporació d'un futbolista belga amb una àmplia trajectòria a la Premier League respon a la necessitat de reforçar el centre del camp. Aquesta és precisament una de les prioritats de Paunovic des que va començar la pretemporada.
Dendoncker, l'escollit per a la sala de màquines
Segons va informar La Voz de Asturias, el Real Oviedo ja té a les seves mans el fitxatge de Leander Dendoncker, migcampista de 30 anys procedent de l'Aston Villa d'Unai Emery. El jugador va aterrar ahir al Principat i s'espera que avui mateix es converteixi en nou futbolista blau. Paunovic va parlar personalment amb ell fa diverses setmanes per transmetre-li confiança i assegurar-li un paper protagonista a l'equip.
Dendoncker va rescindir el seu contracte amb els Villans, club en què no comptava per a Emery, després d'haver estat cedit a l'Anderlecht la temporada passada. La seva versatilitat, ja que pot actuar tant de pivot com de central, el converteix en un reforç estratègic per a un equip que necessitava múscul i ordre a la medul·lar.
Un perfil amb recorregut a l'elit
Leander Dendoncker és jugador de la pedrera de l'Anderlecht, club amb el qual va debutar en competicions europees abans de fer el salt a Anglaterra. El Wolverhampton va pagar gairebé 14 milions pel seu traspàs el 2019, on va completar quatre bones temporades. El 2022, l'Aston Villa va invertir 15 milions per fer-se amb ell, però el seu rendiment no va complir les expectatives.
Amb 1,88 metres d'alçada i un joc més posicional que d'anada i tornada, aporta equilibri defensiu i capacitat en la sortida de pilota. Internacional amb Bèlgica en diferents categories, també ha disputat Mundials i Eurocopes, cosa que suposa una experiència que reforça la competitivitat del vestidor carbayó.
Paunovic guanya un jugador polivalent
El fitxatge de Dendoncker no només enforteix el mig del camp, també ofereix alternatives en defensa. El tècnic serbi compta actualment amb David Costas, Luengo i Dani Calvo, a més del recentment arribat Bailly. Si no es concreta un cinquè central, el belga podria actuar en aquesta posició, aportant solidesa en moments de necessitat.
La presència de Dendoncker permetrà a més combinar-lo amb Sibo en un doble pivot més físic o acompanyar-lo de perfils creatius com Colombatto o Ejaria. Aquesta flexibilitat tàctica és clau per a Paunovic, que insisteix en la importància de construir un equip equilibrat en totes les línies.