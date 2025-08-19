José Álvarez confirma la intención de Iñaki Peña pero el Barça prefiere otra opción

El futuro de Iñaki Peña en el FC Barcelona parece sentenciado. A pesar de haber formado parte de la expedición azulgrana en la gira asiática de pretemporada, fue el único de los 30 futbolistas convocados que no disputó ni un solo minuto. Hasta Diego Kochen, portero del filial, tuvo oportunidades, mientras que el alicantino permaneció siempre en el banquillo.

El motivo es evidente: la portería del Barça está completamente cubierta. Szczęsny ha renovado recientemente, Joan García ha llegado para ser el titular y Ter Stegen sigue por ahí tras solucionar sus diferencias con la directiva. En este contexto, Peña no tiene hueco y el club busca darle salida en las próximas semanas.

El deseo de Iñaki Peña frente a la estrategia del club

El periodista José Álvarez ha revelado en Sport Plus que Peña maneja dos alternativas reales para continuar su carrera: el Celta de Vigo y el Como, en Italia. El guardameta tiene clara su preferencia por jugar en LaLiga, en un club como el Celta que necesita reforzar la portería. Sin embargo, el Barça considera que la opción más viable es la cesión al Como.

| FCB

En el club azulgrana ya trabajan en una operación que incluiría renovación y préstamo inmediato, una fórmula que asegura minutos al portero y libera espacio en la plantilla. Su contrato termina en 2026, por lo que renovándolo, el Barça se libra de dejarle marchar gratis el próximo verano cuando retorne de la cesión en el equipo de Fàbregas.

Cesc Fàbregas, pieza clave en la operación italiana

El Como, en su segundo año en la Serie A, cuenta con el atractivo de tener a Cesc Fàbregas como entrenador. El exfutbolista culé ha pedido expresamente la llegada de Iñaki Peña para fortalecer la portería del conjunto lombardo. La buena relación entre las partes y la garantía de protagonismo convierten esta opción en la más factible en estos momentos.

El Celta, por su parte, estudia la operación pero no ha dado pasos tan firmes. El club gallego necesita reforzar varias posiciones y su margen económico es más ajustado, lo que complica la incorporación inmediata de Peña. La llegada de Ionut Radu no ha terminado de convencer y ahora quieren ir a por otro arquero.

Iñaki Peña tiene 25 años y está en un punto de su carrera donde necesita minutos para consolidarse. Ya demostró su capacidad cuando Ter Stegen estuvo lesionado, pero la competencia interna lo ha relegado al ostracismo. Su salida se presenta como la única vía para mantener su progresión y recuperar protagonismo en la élite.

La falta de oportunidades durante la pretemporada ha sido un mensaje claro: el Barça no cuenta con él para esta campaña. Incluso con tres porteros por delante, la dirección deportiva prefiere apostar por dar confianza a jóvenes como Kochen antes que otorgarle oportunidades a Peña.