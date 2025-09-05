Joan Laporta vol Julián Álvarez: Vendre un jugador del Barça per fitxar-lo

El Camp Nou viu setmanes de reflexió interna i els moviments de mercat ja són a l'agenda directiva. Joan Laporta, decidit a reforçar la davantera, ha fixat un nom molt concret que podria marcar el futur immediat de l'equip.
El somni de Laporta amb Julián Álvarez
El president blaugrana considera que Julián Álvarez encarna el perfil d'atacant que necessita el Barça, segons ha informat ara El Nacional. Als seus 25 anys, l'argentí acumula experiència a Europa i un Mundial al seu palmarès, fet que reforça el seu cartell. La seva polivalència per jugar com a davanter centre, mitjapunta o fins i tot partint des de banda és un factor molt valorat per Flick. L'alemany vol un jugador capaç de conviure amb Robert Lewandowski en aquesta transició final de carrera.
El context de Julián Álvarez a l'Atlético de Madrid afavoreix l'estratègia del Barça. El davanter no travessa el seu millor moment amb el Cholo Simeone i algunes informacions recents apunten a cert descontentament per la gestió de minuts. Tot i que és indiscutible a la seva selecció, el seu paper al club del Metropolitano està més qüestionat, i aquesta conjuntura obre una finestra d'oportunitat que Laporta pretén aprofitar. El preu, però, rondaria els 90 milions d'euros, una xifra que obliga a quadrar operacions de sortida.
Ferran Torres, la peça que pot desbloquejar l'operació
En aquest escenari apareix la figura de Ferran Torres. L'atacant valencià va signar la temporada passada el seu millor registre com a blaugrana amb 19 gols en totes les competicions. Va ser titular en partits clau com la final de Copa davant el Real Madrid o les semifinals de Champions davant l'Inter de Milà.
Tanmateix, segons El Nacional, a la directiva no descarten la seva venda. L'Atlético ja va mostrar interès en el passat i podria ser un destí natural per abaratir l'arribada d'Álvarez. A més, clubs de la Premier League com Aston Villa o Newcastle han preguntat recentment per la seva situació contractual.
Al Barça existeix un debat obert sobre el futur de la davantera. Lewandowski finalitza contracte el pròxim 30 de juny i no serà renovat, amb la possibilitat d'un últim gran contracte a l'Aràbia Saudita. Ferran Torres vol ocupar aquest lloc i convertir-se en la referència ofensiva, però la cúpula no acaba de confiar en la seva capacitat per liderar el projecte. L'aposta ferma és Álvarez, un jugador que Laporta considera clau per competir a l'elit europea els pròxims anys.
Un estiu que marcarà la fulla de ruta blaugrana
L'operació no serà senzilla, però el pla està traçat. El Barça necessita vendre abans de llançar-se per Julián Álvarez i Ferran Torres és el candidat més ferm per deixar lloc. L'argentí, incòmode a l'Atlético, observa amb interès una oportunitat que podria canviar la seva carrera. Als despatxos del Camp Nou creuen que aquest moviment pot convertir-se en el gran cop d'autoritat del mercat d'estiu de 2025.