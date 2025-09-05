Espanyol i Betis pels núvols amb una sorpresa per al Mundial 2026: Històric

El camí cap al Mundial de 2026 avança amb girs inesperats a la Confederació Africana. Enmig de seleccions consolidades que parteixen com a favorites, un conjunt poc acostumat a grans titulars s'ha col·locat en la primera posició del seu grup. L'expectativa és molt elevada, no només al seu país, sinó també a Catalunya i Andalusia, on dos clubs espanyols segueixen de prop aquesta aventura internacional.
La República Democràtica del Congo s'ha convertit en la gran revelació del Grup B de les classificatòries africanes. Després de sis jornades disputades, encapçala la taula amb tretze punts, un més que el Senegal, la candidata principal. El rellevant és que la classificació no depèn de combinacions externes: l'equip congolès controla el seu propi destí. A l'Àfrica només el líder de cada grup assegura el bitllet directe al Mundial, mentre els millors segons afronten un play-off que concedeix accés a la repesca intercontinental.
Un desafiament immediat amb aroma decisiu
El calendari ofereix una doble oportunitat per mesurar el veritable potencial del combinat congolès. Primer s'enfronta al Sudan del Sud, un rival en teoria assequible, però que no s'ha de subestimar. Però el gran examen arribarà dimarts 9 de setembre contra el Senegal, en un duel que probablement marcarà la diferència entre somni i frustració. La pressió serà màxima, ja que els Lleons de Teranga posseeixen una plantilla consolidada i amb àmplia experiència mundialista.
El vincle espanyol: Pickel i Bakambu com a referents
L'interès a Espanya per aquesta selecció africana no és casual. L'Espanyol compta amb Charles Pickel, migcampista acabat d'incorporar que encara no ha debutat a LaLiga. Al Betis hi milita Cedric Bakambu, davanter experimentat amb passat al Villarreal, que ara lidera l'atac congolès. Tots dos jugadors simbolitzen la connexió directa amb la competició espanyola i eleven l'atenció mediàtica al voltant de la República Democràtica del Congo. Les seves actuacions en aquesta finestra internacional podrien influir en el seu rol dins dels seus clubs.
L'ombra del Sudan i altres revelacions africanes
Tot i que el protagonisme se l'endú la República Democràtica del Congo, el Sudan ha emergit silenciosament com a aspirant inesperat. Acumula també dotze punts i manté intactes les seves opcions d'assolir el lideratge del grup. Aquest pols triangular reforça la sensació que el Grup B serà un dels més competitius fins al final. En paral·lel, seleccions com Cap Verd, Gabon, Madagascar o Sud-àfrica continuen postulant-se com a possibles sorpreses en altres grups de la CAF.
La classificació de la República Democràtica del Congo seria inèdita, ja que mai ha participat en un Mundial de futbol. Si ho aconsegueix, l'impacte aniria més enllà de l'esport, ja que la il·lusió social se sumaria a un país immers en debats polítics i econòmics. Per a la plantilla, assolir aquest objectiu significaria obrir un nou capítol en la història del futbol africà i situar el país en un aparador global.