Joan Laporta quiere a Julián Álvarez: Venderá a un jugador del Barça para ficharlo

El Camp Nou vive semanas de reflexión interna y los movimientos de mercado están ya en la agenda directiva. Joan Laporta, decidido a reforzar la delantera, ha fijado un nombre muy concreto que podría marcar el futuro inmediato del equipo.

El sueño de Laporta con Julián Álvarez

El presidente azulgrana considera que Julián Álvarez encarna el perfil de atacante que necesita el Barça, según ha informado ahora El Nacional. A sus 25 años, el argentino acumula experiencia en Europa y un Mundial en su palmarés, lo que refuerza su cartel. Su polivalencia para jugar como delantero centro, mediapunta o incluso partiendo desde banda es un factor muy valorado por Flick. El alemán quiere un jugador capaz de convivir con Robert Lewandowski en esta transición final de carrera.

El contexto de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid favorece la estrategia del Barça. El delantero no atraviesa su mejor momento con el Cholo Simeone y algunas informaciones recientes apuntan a cierto descontento por la gestión de minutos. Aunque es indiscutible en su selección, su papel en el club del Metropolitano está más cuestionado, y esa coyuntura abre una ventana de oportunidad que Laporta pretende aprovechar. El precio, sin embargo, rondaría los 90 millones de euros, una cifra que obliga a cuadrar operaciones de salida.

| YouTube

Ferran Torres, la pieza que puede desbloquear la operación

En este escenario aparece la figura de Ferran Torres. El atacante valenciano firmó la temporada pasada su mejor registro como azulgrana con 19 goles en todas las competiciones. Fue titular en partidos clave como la final de Copa ante el Real Madrid o las semifinales de Champions frente al Inter de Milán.

Sin embargo, según El Nacional, en la directiva no descartan su venta. El Atlético ya mostró interés en el pasado y podría ser un destino natural para abaratar la llegada de Álvarez. Además, clubes de la Premier League como Aston Villa o Newcastle han preguntado recientemente por su situación contractual.

En el Barça existe un debate abierto sobre el futuro de la delantera. Lewandowski finaliza contrato el próximo 30 de junio y no será renovado, con la posibilidad de un último gran contrato en Arabia Saudí. Ferran Torres quiere ocupar ese hueco y convertirse en la referencia ofensiva, pero la cúpula no termina de confiar en su capacidad para liderar el proyecto. La apuesta firme es Álvarez, un jugador al que Laporta considera clave para competir en la élite europea los próximos años.

| FCB

Un verano que marcará la hoja de ruta azulgrana

La operación no será sencilla, pero el plan está trazado. El Barça necesita vender antes de lanzarse a por Julián Álvarez y Ferran Torres es el candidato más firme para dejar sitio. El argentino, incómodo en el Atlético, observa con interés una oportunidad que podría cambiar su carrera. En los despachos del Camp Nou creen que este movimiento puede convertirse en el gran golpe de autoridad del mercado veraniego de 2025.