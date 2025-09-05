Logo xcatalunya.cat
Pau Cubarsí i l’escut del Barça
Decisió gairebé sense precedents al Barça, Pau Cubarsí al·lucina: Han passat 18 anys

Aquesta temporada es produirà una situació molt particular a l’equip de Hansi Flick

Foto d'autor de Iker Silvosa
per Iker Silvosa

El vestidor blaugrana no sol sorprendre amb els números de les samarretes, però aquest any ha passat una cosa especial. La decisió s'ha pres de manera silenciosa, tot i que reflecteix un canvi cridaner en la gestió de dorsals del primer equip.

El número 2, tradicionalment reservat als laterals drets, torna a quedar-se sense propietari al Barça. No passava des de la temporada 2007/08, quan ningú es va animar a utilitzar-lo. Pau Cubarsí, que el va lluir el curs passat, va decidir canviar-se al dorsal 4 i va deixar lliure un número històricament carregat de simbolisme. El central d'Estanyol ha optat per un dorsal clàssic per a centrals, reforçant el seu rol a l'eix defensiu.

La paradoxa dels laterals drets actuals

El cas resulta encara més peculiar perquè el Barça de 2024/25 no té laterals drets naturals a la seva plantilla principal. Jules Koundé i Eric García, formats com a centrals, són els que estan ocupant aquesta demarcació per decisió tècnica. Cap dels dos ha volgut heretar el dorsal 2, preferint mantenir els seus números actuals, el 23 i el 24 respectivament. Héctor Fort, que sí que és lateral dret pur, ha sortit cedit a l'Elx i ha tancat el cercle d'una posició òrfena d'especialistes.

Un jugador amb el número 2 a la samarreta, d'un equip amb uniforme blau i vermell, està dret al costat d'un jugador de l'equip contrari, que vesteix de morat i és a terra.
Pau Cubarsó amb el dorsal 2 la temporada passada | X, La Liga

El pes històric i l'ombra de la “maledicció”

El dorsal 2 no ha estat amable amb els futbolistes blaugrana en els darrers 18 anys. Dani Alves és l'excepció més clara, entre 2009 i 2013, quan el va convertir en sinònim de brillantor ofensiva des del lateral. Des de llavors, noms com Martín Montoya, Douglas, Nélson Semedo, Sergiño Dest, Héctor Bellerín o João Cancelo van tenir passos poc destacats amb aquest número a l'esquena. L'etiqueta de “dorsal maleït” s'ha consolidat perquè, més enllà d'Alves, pocs han deixat un record positiu.

La decisió de Pau Cubarsí d'abandonar el 2 per vestir-se amb el 4 no és casual. En el seu rol de central indiscutible per a Hansi Flick, el jove de 18 anys s'identifica més amb un número associat a aquesta posició. A més, el moviment evita el pes psicològic de carregar amb un dorsal que en els darrers anys semblava un desafiament afegit. La seva nova elecció reforça la idea de lideratge defensiu i l'allunya de comparacions incòmodes.

Futur incert per a un número simbòlic

El Barça afronta la temporada amb un buit curiós a la llista oficial de dorsals. La incògnita és si algun jugador del filial, com Xavi Espart, podrà reclamar en el futur un número històricament emblemàtic. Per ara, la samarreta amb el 2 queda penjada a l'aire, evocant records de glòria i fracàs a parts iguals.

