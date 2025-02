Joan Laporta tria Ferran Torres per abaixar el preu d'un fitxatge que vol Flick

El FC Barcelona continua perfilant la seva estratègia per reforçar la plantilla de cara a la pròxima temporada. Joan Laporta somia amb la incorporació d'un atacant de primer nivell, i hi ha un nom que encapçala la llista de prioritats. En un context de restriccions financeres, la directiva blaugrana explora diferents fórmules per abaratir aquest traspàs.

Una de les opcions que més força ha cobrat en els últims dies és la inclusió de Ferran Torres com a moneda de canvi. El davanter valencià, amb un valor de mercat proper als 30 milions d'euros, ha vist minvada la seva participació en els plans de Flick. Per la qual cosa la seva sortida podria no suposar un gran contratemps esportiu per al Barça.

El fitxatge desitjat

La motivació actual és clara: Ferran ajudaria a reduir el desemborsament que el Barcelona hauria de realitzar per Rafael Leao, encaixant, a més, en les necessitats del Milan. El club està interessat a apuntalar el seu atac, i veu en l'ex del City un jugador amb experiència en grans lligues i competicions europees. De fet, el Milan ja va sondejar la possibilitat de fitxar Ferran durant el passat mercat d'hivern.

| FCB

Encara que aleshores la postura blaugrana era reticent a desprendre's d'un jugador que encara tenia un gran potencial per mostrar a Can Barça. Les circumstàncies han canviat notablement des de llavors. Amb l'arribada d'Hansi Flick a la banqueta, Ferran no ha aconseguit assentar-se com a titular, competint per un lloc amb jugadors com Lamine Yamal, Raphinha i Dani Olmo.

Malgrat haver aportat 11 gols i 4 assistències en 42 partits, la seva presència en l'onze és irregular. Per això, tant el mateix Ferran com l'entitat blaugrana contemplen una sortida si la proposta esportiva i econòmica és favorable per a totes les parts.

Una peça clau en l'esquema del Milan

Mentrestant, Rafael Leao, de 25 anys, ha continuat oferint un rendiment excepcional al Milan. Amb 9 gols i 7 assistències en 32 encontres de l'actual campanya, el portuguès ha consolidat la seva condició d'un dels extrems més desequilibrants d'Europa.

La seva velocitat, potència física i habilitat en l'un contra un encaixen a la perfecció amb l'estil de joc que Laporta i Hansi Flick volen imposar a Barcelona. A més, el seu marge de progressió fa pensar que podria convertir-se en una referència ofensiva durant molts anys.

El desafiament resideix en la complicada situació econòmica del FC Barcelona, que viu pendent d'ajustar el seu límit salarial i trobar fórmules de finançament per dur a terme fitxatges d'aquesta magnitud. La proposta d'incloure Ferran Torres en l'operació té sentit, ja que permetria rebaixar considerablement el preu final de Leao. Alhora que el Barça es deslliuraria d'una fitxa rellevant i faria lloc a la davantera.